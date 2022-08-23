حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 23-8-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الجوزاء، شخصية مترددة لا تستطيع اتخاذ أي قرار مباشر في حياتها الخاصة أو المهنية، وشخص متسرع ومتهور، ونادرا ما يلتزم بالوعود الذي أطلقها.

ويعد التكيف مع أي ظروف اجتماعية أو عائلية أو مهنية تطرأ على حياته، من أهم سمات مواليد برج، ويشعر دائما بالتفائل والتصرف بإيجابية بكل أمور حياته.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، كل ما يخص توقعات حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء، على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الجوزاء مهنيا

كشفت خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، أنه بالنسبة لمولود برج الحمل من المهم أن تراجع جيدا خطواتك، خاصة في كل ما يتعلق بالمال والأعمال تفاديا للأخطاء، وفق حظك اليوم.

حظك اليوم برج الجوزاء عاطفيا

تقول خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، إن كوكب عطارد موجود اليوم في مربع برج الجوزاء، ما يدفعه للاشتباك والتمرد على البعض، وتنصح بالتفاهم مع الآخرين، والتحدث بهدوء، وفق حظك اليوم.