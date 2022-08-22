حظك اليوم برج الجوزاء الاثنين 22-8-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الجوزاء لديه عيوب معروفة له وللمحيطين به، مثل أنه شخصية مترددة لحظة اتخاذ أي قرار، كما أنه يرفض اتخاذ قرارات مصيرية إلا بعد استشارة العديد من المحطين به، كما أنه شخص متهور ومتسرع ولا يلتزم بتنفيذ وعوده.

وعن السمات والمميزات لبرج الجوزاء، فهو لديه قدرة سريعة على التكيف مع جميع الأوضاع، يعشق الضحك والمرح وهو شخص اجتماعي وغير أناني، كما أنه مستقل الشخصية ولا يحب الخضوع لقرارات الآخرين، ولا يتردد على الإطلاق في تقديم المساعدة للمحيطين به.

وترصد «الوطن»، من خلال هذا التقرير، كل ما يخص حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الجوزاء مهنيا

كشفت خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، أن القمر في منزلك الثاني.. لذا راجع جيدًا خطواتك، واعتنِ بكل حساباتك واحذر المغامرة، وعليك اليوم أن تكون حكيمًا في مصاريفك، وفق حظك اليوم.

حظك اليوم برج الجوزاء عاطفيا

تقول خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، أنه بالنسبة لمولود برج الجوزاء، الفلك ينصحك بضرورة أن تحدد أولوياتك على الصعيدين الاجتماعي والعاطفي، وذلك لكي تستطيع أن تتخذ قرارًا سليمًا، وفق حظك اليوم.