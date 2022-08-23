بدء فعاليات الأسبوع التعريفي بالجامعات الأهلية الجديدة 2022

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بدء فعاليات أسبوع تعريفي بمقر الهيئة القومية للجامعات الأهلية والتكنولوجية بمبنى التعليم الخاص بالتجمع الخامس، بهدف تعريف طلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة بالبرامج المختلفة في الجامعات الأهلية الجديدة المنبثقة عن الجامعات الحكومية، والتي ستبدأ الدراسة بها خلال العام الجامعي الجديد 2022/2023.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار، المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بأن فعاليات الأسبوع التعريفي بدأت اليوم الثلاثاء الموافق 23 أغسطس، وتمتد على مدار أسبوع حتى الثلاثاء 30 أغسطس 2022، من الساعة العاشرة صباحًا وحتى السادسة مساءًا، بمقر الهيئة القومية للجامعات الأهلية والتكنولوجية بمبنى التعليم الخاص بالتجمع الخامس.

«عبدالغفار»: تعريف الطلاب بتفاصيل الجامعات الأهلية

وأضاف المُتحدث الرسمي أن هذا الأسبوع يستهدف تعريف طلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة العربية والأجنبية بكافة التفاصيل المرتبطة بالجامعات الأهلية الجديدة المُنبثقة عن الجامعات الحكومية، والبالغ عددها 12 جامعة، وتشمل جامعات: «أسيوط الأهلية، المنصورة الأهلية، بني سويف الأهلية، الإسكندرية الأهلية، حلوان الأهلية، الزقازيق الأهلية، بنها الأهلية، الإسماعيلية الجديدة الأهلية، جنوب الوادي الأهلية، المنوفية الأهلية، المنيا الأهلية، شرق بورسعيد الأهلية».

وأوضح المتحدث الرسمي في بيان له، أن فعالية أسبوع التوعية بالجامعات الأهلية الجديدة تتضمن وجود ممثلين من الجامعات الـ12 الجديدة للإجابة عن كافة استفسارات الطلاب وأولياء الأمور المرتبطة بالبرامج الدراسية ونظام الدراسة بالجامعات والمصروفات الدراسية والإمكانات المادية والبشرية بهذه الجامعات.

وأوضح المُتحدث الرسمي أن الهيئة القومية للجامعات الأهلية والتكنولوجية أعدت صفحة رسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تعرض من خلالها الأخبار والتطورات الخاصة بالجامعات الأهلية والتكنولوجية، كما تجيب الصفحة على جميع الاستفسارات وأسئلة الطلاب وأولياء الأمور.

انطلاق تنسيق الجامعات الأهلية 2022

وصرح المُتحدث الرسمي بأن تنسيق الجامعات الأهلية الجديدة بدأ في استقبال رغبات الطلاب صباح اليوم الثلاثاء، على موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg، للعام الجامعي الجديد 2022/2023، وتم فتح معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية، لمساعدة الطلاب في عملية التنسيق الإلكتروني من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا طوال فترة التنسيق، حيث يقتصر التقديم للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة، والشهادات العربية والأجنبية خريجي هذا العام، وسيبدأ تقديم الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية للالتحاق بالجامعات الأهلية الجديدة عقب انتهاء مرحلة التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة، وذلك عن طريق التقديم المباشر للجامعات الأهلية.

ومن ناحية أخرى، أوضح الدكتور محمد الشرقاوي نائب المدير التنفيذي للهيئة القومية للجامعات الأهلية والتكنولوجية، أنه سيتم إتاحة معامل مُجهزة بأحدث الأجهزة التكنولوجية داخل مقر الهيئة طوال فترة التنسيق؛ لمساعدة الطلاب على اختيار وترتيب رغباتهم.