سيارات «زيرو» تبدأ من 121 ألف جنيه.. تعرف على مواصفاتها

شهد سوق السيارات الجديدة تذبذب في الأسعار بين ارتفاع وانخفاض خلال الفترة الماضية، لعدة أسباب من أهمها التوترات السياسية بين الدول الكبرى.

وقال أيمن حمدي محمد، عضو رابطة تجار السيارات المستعملة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن أسعار السيارات في السوق المحلية تأثرت بالحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت منذ عدة أشهر، مما أدى إلى تأثر المصانع المخصصة لصناعة السيارات وارتفاع أسعار خامات صناعة السيارات.

وتابع عضو رابطة تجار السيارات، إن انتشار «كورونا» أدى إلى ارتفاع أسعار الشحن والنقل بين دول العالم، وتم تخفيض عمليات إنتاج السيارات بالمصانع الكبرى بالإضافة إلى أزمة الرقائق الالكترونية.

وتستعرض «الوطن» من خلال تصريحات عضو رابطة تجار السيارات، أسعار عدد من السيارات الجديدة.

زوتي Z100 2020

نوع ناقل الحركة الخاص بالسيارة وقوة المحرك: مانيوال / Elegent 1000 CC.

السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات المحلي: 120,000 جنيه.

سوزوكي التو 2021

نوع ناقل الحركة الخاص بالسيارة وقوة المحرك: مانيوال 800 CC.

السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات المحلي: 121,000 جنيه.

سوزوكي التو 2021

نوع ناقل الحركة الخاص بالسيارة وقوة المحرك: مانيوال / screen800 CC.

السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات المحلي: 126,000 جنيه.

سوزوكي أسبريسو 2021

نوع ناقل الحركة وقوة المحرك الخاص بالسيارة: مانيوال / فول أوبشن 1000 CC.

السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات المحلي: 146,900 جنيه.

بروتون ساجا 2021

نوع ناقل الحركة وقوة المحرك الخاص بالسيارة: مانيوال / Standard 1300 CC.

السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات: 166,900 جنيه.

فيات دوبلو 2022

نوع ناقل الحركة وقوة المحرك الخاص بالسيارة: مانيوال / CARGO S 1400 CC

السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات المحلي: 234,900 جنيه.

لادا جرانتا 2022

نوع ناقل الحركة الخاص بالسيارة وقوة المحرك بالسيارة: أتوماتيك / E2 1600 CC

السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات: 235,500 جنيه.

نيسان صني 2022

نوع ناقل الحركة الخاص بالسيارة وقوة المحرك: أتوماتيك / بيز لاين 1500 CC.

السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات المحلي: 239,500 جنيه.

سوزوكي سويفت ديزاير 2022

نوع ناقل الحركة الخاص بالسيارة وقوة المحرك بالسيارة: مانيوال 1200 CC.

السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات: 239,900 جنيه.