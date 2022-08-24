حالات يحق للزوجة عندها الاعتراض على إنذار الطاعة.. أبرزها «عدم وجود مسكن والعنف»

إنذار الطاعة يعتبر هو حيلة الرجل، سواء كان محقا أو لا، فعندما تترك الزوجة المنزل لسبب أو لآخر رأت أنه كافٍ من وجهة نظرها، وبعد أن تقرر الانفصال أو رغبتها في الطلاق بحكم من المحكمة، يبدأ الزوج في إيجاد حل يجعلها تعود به بعد نفاد الحلول الودية بينهم، وتتساءل بعض الزوجات عن متى يحق لها الاعتراض على إنذار الطاعة، وخلال هذا التقرير «الوطن» هذا التقرير متى يحق للزوجة الاعتراض على إنذار الطاعة.

الاعتراض يكون خلال 30 يوما

بحسب علي حمودة، المحامي المختص في شؤون الأسرة والأحوال شخصية، فإن الزوجة من حقها الاعتراض على إنذار الطاعة، كما أنه من حق الزوج طلبها للطاعة إن خرجت عن طاعته، لكن هناك شرطا وهو أن تعترض الزوجة في المحكمة على الإنذار خلال 30 يومًا من تاريخ إعلانها على يد المحضر، على أن يقدم محامي الزوجة دعوى الاعتراض على الإنذار لمحكمة الأسرة، ويقدم طلب للتسوية، لأن بعد المدة تنشز الزوجة.

السكن أحد أسباب الاعتراض على إنذار الطاعة

وأضاف المحامي خلال حديثه مع «الوطن»، أنه يحق للزوجة الاعتراض على إنذار الطاعة، وذلك من خلال شروط وضعها القانون، وذلك عن طريق إثبات أن زوجها لا يوفر لها مسكنا يليق بها اجتماعيًا أو ليس خاليًا من سكن أهله أو أنه ملك للغير، وثبتت أنها تضررت منهم بعد الزواج، وذلك بشهادة الشهود، أو أنها تثبت أن لها جيران غير صالحين أو معروف عنهم سوء السمعة، أو أن السكن بعيدًا عن أهلها ولا تجد من يغيثها في أي موقف، أو تخاف من تبديد منقولاتها الزوجية، أو حال أنها لا تأمن على أموالها معه.

العنف سبب كافٍ لرفض إنذار الطاعة

وأشار المحامي إلى أنها يمكن أن تثبت أنه يضربها ويعنفها جسديًا أو حتى يسيء لها بالقول أو بالفعل أو يهينها أو يؤذيها نفسيًا، ويهجرها في الفراش، أو أنه غير أمين عليها ويبخل عليها، وذلك يكون بشهادة شهود، وعلى الزوجة أن تعترض على إنذار الطاعة خلال الميعاد المحدد وإلا تعتبر ناشزا، ويحق للزوج تحريك دعوى نشوز ضدها.