الزفاف تحول لمأتم.. غرق طفل في حمام السباحة بقاعة أفراح في الشرقية

لقي طفل يبلغ من العمر 9 سنوات مصرعه متأثرا بإصابته باسفسيكيا الغرق بعدما سقط داخل حمام سباحة بإحدى قاعات الأفراح بمدينة أبو كبير بمحافظة الشرقية، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبو كبير المركزي والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

وفاة طفل غرقا داخل حمام سباحة بقاعة أفراح

تلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد تلقى مركز شرطة أبو كبير بلاغا بوفاة الطفل «عاطف. ش»، 9 سنوات، مقيم بعزبة راشد التابعة لقرية العارين بمركز أبو كبير إثر غرقه داخل حمام سباحة في إحدى قاعات الأفراح بمدينة أبو كبير أثناء حضوره حفل زفاف مع أسرته.

نقل الجثة إلى مستشفى أبو كبير المركزي

وتم نقل الجثة إلى مستشفى ابو كبير المركزي والتحفظ عليها بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

ومن المقرر انتداب الطب الشرعي لمعاينة الجثة وإعداد تقرير حول سبب الوفاة تمهيدا لإصدار تصريح بالدفن.

وفي السياق نفسه توافدت أسرة الطفل والأهالي على مشرحة المستشفى استعدادا لاستلام الجثمان ودفنه بمثواه الأخير بمقابر الأسرة.