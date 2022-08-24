نصائح للوقاية من الماس الكهربائي.. «ما تسيبش الأجهزة متوصلة في التيار وإنت مسافر»

تقع العديد من الحوادث نتيجة ماس كهربائي، وتكررت هذه النوعية من الحوادث خلال الفترة الأخيرة، لذا يجب اتباع بعض النصائح لتجنب وقوع ذلك وحتى لا يتضرر أحد.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في السطور التالية أبرز النصائح التي يجب اتباعها حتى تتجنب وقوع ماس كهربائي في المنزل أو مكان العمل، وفقا لما ذكره جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

نصائح لتجنب حدوث ماس كهربائي

1- لا تترك الأجهزة الكهربائية موصلة في التيار الكهربائي عند مغادرة المنزل لمدة طويلة أثناء السفر والرحلات الطويلة.

2- لا تلمس الأجهزة الكهربائية وإيدك بها مياه، ولا تقف على أرض مبللة وتلمس الأجهزة أو تحاول تشغيلها فيجب التأكد من جفاف المكان ويديك جيدا.

3- لا تقم بتحميل أي مخرج كهربائي ومشترك بعدد كبير من الأجهزة، مما قد يؤدي إلى سخونة في المفاتيح أو التوصيلات الكهربائية.

4- عند تعرض أحد المخارج الكهربائية في المنزل للتلف يراعي إصلاحها بواسطة المختصين في مجال الكهرباء وليس أي حد يكون غير ثقة.

5- عند ملاحظة انبعاث رائحة حريق أو تصاعد أدخنة أو صدور شرارة من الأجهزة، فيجب فصل التيار الكهربائي سريعا.

6- عند استعمال سخان المياه، يجب مراجعة كل من الثرموستات وجهاز المنظم وصمام الأمان والتأكد من أنها تعمل بشكل سليم.

7- تأكد من أن جميع الأجهزة المنزلية الخاصة بك تحمل ملصقًا الأمان واختبارات السلامة.

8- عند توصيل أحد الأجهزة أو التكييف في المنزل يجب اختيار السُّمك الصحيح لها وملاءمته للتيار الكهربائي المارّ بها ووضعها في مواسير معزولة، وابتعد عن ثني سلك التوصيل الكهربي؛ لأن ذلك قد يؤدي إلى قطع داخلي بالأسلاك.

9- اجعل جميع التوصيلات الكهربائية بعيدة عن أماكن السير في المنزل، وتجنَّب تمرير أسلاك الكهرباء فوق أو بالقرب من مصادر الحرارة كالدفايات أو الأفران.