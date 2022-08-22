السيطرة على حريق داخل مصنع بأبو رواش.. والتحريات: ماس كهربائي السبب

سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق نشب داخل مصنع أحذية بالمنطقة الصناعية بأبو رواش قبل امتداده، إذ أصيب عامل بحروق في جسده، وجرى نقله إلى المستشفى لتقدم له العلاج اللازم.

إخماد النيران وإصابة عامل

تلقت الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة بلاغاً يفيد نشوب حريق بشارع النبأ بالمنطقة الصناعية بأبو رواش وإصابة عامل وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحريق وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء وسيارة إسعاف لنقل المصاب، وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد النيران وفرضت الأجهزة الأمنية كردونا أمنيا لمحاصرة النيران منعاً لانتقالها للأماكن المجاورة وجرى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وبعد التحريات الأولية والفحص تحت إشراف اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تبين أن بداية نشوب الحريق كان بجوار المدخل الرئيسي بجانب السور الداخلي للمصنع، ويخزن فيه عدد 100 كرتونة من الأحذية وامتد للجمالون بالدور الأرضي والأول، وتبين إصابة «ط. ا» يبلغ من العمر 30 سنة مصاباً بحروق في القدمين والظهر، وجرى نقل المصاب إلى مستشفى زايد التخصصي.

ماس كهربائي وراء نشوب الحريق

وكشفت التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية أن سبب الحريق حدوث شرز في الكابل الكهربائي المتواجد بجانب داخل سور المصنع الذي يخزن فيه كراتين الأحذية مما أدى إلى سرعة الاشتعال، واستدعت جهة التحقيق المدير الإداري للمصنع وبسؤاله حول الحريق قرر أن الحريق حدث بسبب ماس كهربائي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مدير الحماية المدنية سابقا: نقوم بتجهيز وسائل إنظار مرئية ومسموعة بواسطة حساسات الدخان والحريق

وأشار اللواء ممدوح عبد القادر مدير الحماية المدنية بالقاهرة سابقًا في حديثه لـ«الوطن»، إلى ونضع عدة مراحل قبل مرحلة الإطفاء، المرحلة الأولى أن سلامة المواطنين أهم من أي خسائر، في جميع الأماكن التي تحدث بها حرائق، وهي إخلاء المواطنين من الأماكن التي تشتعل بها النيران، والتعامل مع الحريق وفق معطياته، وفي المرحلة الثانية نقوم تجهيز وسائل إنظار مرئية ومسموعة، بواسطة حساسات الدخان والحريق، بالإضافة إلى وضع وسائل إطفاء تلقائي تمتص درجة حرارة المكان، إلى درجة معينة، دون تدخل بشري.