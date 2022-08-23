«التموين» تُحذر من رابط مزيف يزعم صرف دعم 2500 جنيه للمواطنين

حذّرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، من انتشار رابط إلكتروني مزيف على صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، يزعم دعم وزارة التموين للمواطنين بمبلغ 2500 جنيه كدعم استثنائي، إذ زعم الرابط أنه من خلال تسجيل البيانات عبر الرابط الإلكتروني سيتم صرف الدعم.

شائعات بصرف دعم 2500 جنيه للمواطنين

من جانبه، نفى أحمد كمال معاون وزير التموين والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، ما تم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن وزارة التموين لم تصدر أية تصريحات في هذا الشأن نهائيا، وأنها مجرد شائعات مغرضة الغرض منها خلق حالة من الجدل بين المواطنين واستغلال بياناتهم.

وحذّر المتحدث الرسمي المواطنين من الدخول على الرابط المتداول، قائلا: «تلك الروابط المراد منها استغلال بيانات المواطنين بشكل خاطئ ونحذركم من الدخول عليها»، ونوه معاون الوزير باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد أصحاب تلك الروابط التي تطلب بيانات المواطنين.

آليات صرف زيادة التموين الجديدة

تجدر الإشارة إلى أن وزير التموين الدكتور علي المصيلحي أقر آليات صرف الدعم الاستثنائي المقرر من الحكومة للأسر الأولى بالرعاية والبالغ عددهم 9 ملايين و100 ألف أسرة بمبلغ 100 جنيه شهريا لمدة 6 أشهر لكل بطاقة تتكون من أسرة واحدة، و200 جنيه للبطاقة التي تتضمن أسرتين أو ثلاث، و300 جنيه للبطاقة التموينية المدرج بها أكثر من ثلاث أسر، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بصرف الدعم الاستثنائي في صورة سلع تموينية من منافذ البقالين وليس دعما نقديا.