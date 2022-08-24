حظك اليوم برج السرطان الأربعاء 24-8-2022 عاطفيا ومهنيا

يبحث مولود برج السرطان دائمًا عن الهدوء والاتزان في شريكه، فهو يفضل التفاهم والمودة داخل المنزل، ويساعده على هذا قدرته على التفكير بذكاء والتحدث اللبق وإدارة حوار مع الآخرين، كما أنه بطبعه كريم يريد دائمًا إسعاد من حوله.

إذا كنت من مواليد الفترة ما بين 22 يونيو إلى 22 يوليو فأنت من مواليد برج السرطان، وإذا كنت من محبي معرفة تأثير حركة الكواكب والنجوم على برجك السماوي، فتنشر «الوطن» في إطار الخدمات الاخبارية التي تقدمها للقراء على مدار اليوم، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج السرطان مهنيًا

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن حظك اليوم على المستوى المهني والعملي لمواليد برج السرطان اليوم، الوضع الفلكي داعم ويساعدك أن تتكلم بثقة وتبدو أكثر استعدادا للتوسع، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي، تقول «فؤاد»، لأصحاب هذا البرج، إن القمر في برجك يجعلك اليوم متألقا فلتنطلق بلا تردد.

مشاهير برج السرطان

ومن أبرز مشاهير هذا البرج: الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، ونيكول سابا، ونرمين الفقي، ودوللي شاهين، وشيرين رضا، والعندليب الراحل عبدالحليم حافظ، وأحمد فلوكس، وأحمد السعدني، وعلى المستوى العالمي الفنانين: صوفيا فيرغارا، بريانكا شوبرا، ميندي كالينغ، باميلا أندرسون، جاين لينش.