إصابة 9 صيادين في انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الساحلي بكفر الشيخ

أُصيب 9 صيادين، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بمدخل مركز البرلس، بمحافظة كفر الشيخ، على الطريق الدولي الساحلي، وجرى الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، لنقل المصابين إلى مستشفى رشيد المركزي بمحافظة البحيرة، لقربها من موقع الحادث.

انقلاب ميكروباص

تلقى اللواء خالد عبد السلام، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة مطوبس، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب ميكروباص، على الطريق الدولي الساحلي بنطاق دائرة المركز، نتج عنه إصابة 9 أشخاص ليُجري الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى رشيد المركزي، بمحافظة البحيرة، وذلك لقربها إلى موقع الحادث.

كسور وكدمات

وأعلنت غرفة طوارئ بمديرية الصحة بكفر الشيخ، أنها استقبلت إشارة من غرفة عمليات الإسعاف بوقوع الحادث، ليُجري التنسيق مع مديرية الشؤون الصحية بمحافظة البحيرة، لرفع درجة الاستعداد داخل مستشفى رشيد المركزي، للاستعداد لاستقبال المصابين في الحادث، والمؤشرات الأولية تفيد بأن الإصابات في الحادث تنوعت ما بين كسور متعددة في الجسد لعدد من الحالات وكسر بالعمود الفقري، وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد لعدد من الحالات.