التعليم: الانتهاء من تجهيز نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الثاني خلال أيام

كشف الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، عن انتهاء أعمال تصحيح أوراق إجابات امتحانات الدبلومات الفنية 2022 الدور الثاني، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء أيضا من أعمال رصد وتقدير ومراجعة الدرجات، موضحا أن من المتوقع الانتهاء من تجهيز نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الثاني منتصف الأسبوع الجاري.

نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الثاني.. قريبا

وقال مجاهد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الثاني ستكون قريبا جدا، إذ أنه سيتم الانتهاء من تجهيز النتيجة وعرضها على الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، للاطلاع عليها لاعتمادها، ومن ثم إعلانها للطلاب، لافتا إلى أن الوزارة ستعمل على تقديم محتوى تعليمي متميز خلال العام الدراسي الجديد 2022- 2023، لطلاب التعليم الفني في جميع المراحل.

وأكد «مجاهد»، أنه فور اعتماد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الثاني، سيتم إعلانها فورا لجموع الطلاب، حتى يتثنى لهم التقديم في تنسيق الدبلومات الفنية للمعاهد والجامعات، مشيرا إلى أن امتحانات الدبلومات الفنية دور ثان سارت بصورة منتظمة وطبيعية دون حدوث أى معوقات أو مشكلات تؤثر على سير الامتحانات، موضحا أن جميع محاضر الغش سيتم التعامل معها بكل صرامة، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جموع الطلاب.

أعمال التصحيح تمت بصورة طبيعية

وأضاف «مجاهد»، أن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الثاني قاربت على الانتهاء، مؤكدا أن جميع أعمال التصحيح تمت بصورة طبيعية ومنتظمة، لتجنب حدوث أي أخطاء، علاوة على رصد وتقدير ومراجعة الدرجات بشكل صحيح لتجنب أي أخطاء خلال إعداد وتجهيز النتيجة في شكلها النهائي، منوها إلى أن جائحة فيروس كورونا لم يكن لها أي تأثير على سير الامتحانات.