كلية الطب جامعة الفيوم.. اعرف التنسيق والبرامج الدراسية

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن الحد الأدنى لتنسيق كلية الطب جامعة الفيوم للعام الدراسي الجديد 2022-2023، وذلك في تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات، موضحة أنه 377.0 درجة.

وقال الدكتور عاصم العيسوي، عميد كلية الطب جامعة الفيوم، إن الكلية كثفت من استعداداتها للعام الدراسي الجديد، الذي يشهد آخر دفعة في النظام القديم وهو دراسة 6 سنوات وسنة امتياز.

استعدادات كلية الطب جامعة الفيوم للعام الدراسي الجديد

وأضاف «العيسوي» لـ«الوطن»، أن كلية الطب جامعة الفيوم تهتم بتوفير بنية تحتية جيدة لطلابها لتأهيلهم للعمل في المجال دون أي معوقات، موضحا أنه يجري حاليا تجهيز مركز محاكاة يهدف إلى تدريب الطالب على كيفية التعامل مع الأجهزة الطبية المستحدثة قبل استخدامها مع المريض مباشرة.

وأوضح الدكتور عاصم العيسوي، أن المركز يهتم بتنمية مهارات الطلاب وتدريبهم جيدا على كيفية التعامل مع الأجهزة، مؤكدا أن الاستعدادات الخاصة بالعام الدراسي الجديد تشمل أيضا تجهيز معمل الاختبارات الإلكترونية الإكلينيكية الذي يقلل من الاحتكاك بين الطالب وعضو هيئة التدريس.

72 برنامجا بكلية الطب في مرحلة الدراسات العليا

وأشار عميد كلية الطب جامعة الفيوم، إلى أن الكلية نجحت في عقد أكثر من 60% من الاختبارات إلكترونيا وفقا لتوجيهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بما يزيد من شفافية تقييم الطلاب وذلك العام الماضي، مؤكدا أن الاختبارات عقدت في مركز به نحو 624 جهاز حاسب آلي بما يساهم في تقليل نفقات تصوير ورق الأسئلة.

وأكد أن الكلية بها برنامج واحد فقط هو «الطب» بالنسبة لمرحلة البكالوريوس، وبالنسبة لمرحلة الدراسات العليا بها 72 برنامجا في مختلف التخصصات العلمية الطبية سواء لنيل درجة الماجستير أو الدكتوراه.