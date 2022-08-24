تنسيق المعاهد الفنية الصناعية 2022.. اعرف المؤهلات والتخصصات

تتيح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العديد من الأماكن المخصصة لتنسيق المدارس الفنية الصناعية 2022 نظام الخمس سنوات، ومن أبرزها كليات التربية والهندسة والفنون التطبيقية والجميلة، وذلك وفق عدد من الضوابط التالية:

دبلوم المعاهد الفنية الصناعية نظام الخمس سنوات:

أولا : المؤهلات التي تقبل بالكليات والمعاهد:

1- دبلوم المدارس الفنية الصناعية نظام الخمس سنوات ( فني أول ).

2- دبلوم المعاهد الفنية الصناعية .

3- دبلوم المعهد الفني الصناعي للصناعات المتطورة بالسلام .

4- دبلوم الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ( صناعي ) يتم حساب النسبة من المفتاح المرفق بالشهادة

5- دبلوم التشغيل الأوتوماتيكي التي يمنحها مركز التكنولوجيا المتطور التابع لمصلحة الكفاية الإنتاجية بوزارة الصناعة (التشغيل الأوتوماتيكي - التشغيل الأوتوماتيكي لصناعة الأحذية)

6 - دبلوم معهدي السالزيان والدون بوسكو ( نظام الخمس سنوات )

7 - دبلوم المعاهد الفنية الصحية ( شعبة صيانة الأجهزة الطبية )

8- دبلوم المجمع التكنولوجي المتكامل (الأميرية – السلام - الفيوم)

ثانيا : قبول دبلوم المعاهد الفنية الصناعية بالجامعات:

القبول بكليات الهندسة تقبل من جميع التخصصات عدا ( ترميم الآثار – المعامل البيولوجية )

ويتم تنسيق المعاهد الفنية الصناعية 2022، في كليات الهندسة بالجامعات في: (القاهرة، عين شمس، حلوان، المطرية، شبرا ، بنها ، المنوفية – طنطا، الزقازيق، المنصورة – كفر الشيخ – الإسكندرية، بترول وتعدين السويس، بورسعيد- الإسماعيلية – الفيوم- بني سويف، المنيا - أسيوط ، سوهاج – جنوب الوادي – أسوان، الطاقة بأسوان- الكترونية منوف، دمياط. هندسة السويس).

الفنون التطبيقية

كليات الفنون التطبيقية: «حلوان - بنها - دمياط – بني سويف»

و يشترط في تنسيق المعاهد الفنية الصناعية 2022، للقبول بكليات الفنون التطبيقية اجتياز اختبارات القدرات التي تعقد قبل الترشيح.تقبل من التخصصات الآتية: ( نسيج – زخرفي – ملابس جاهزة – ترميم الآثار- التصوير وطباعة الاوفست "من خريجي المعاهد الفينه الصناعية")

كليات الفنون الجميلة (فنون):

تقبل من تخصص ترميم آثار فقط

وتقبل ب بجامعات«حلوان - الإسكندرية – المنيا – الأقصر»

- يشترط للقبول بكليات الفنون الجميلة، اجتياز اختبارات القدرات التي تعقد بالكلية قبل الترشيح

الفنون الجميلة (عمارة) :

بجامعات «حلوان – الإسكندرية - المنيا»

- يشترط للقبول بكليات الفنون الجميلة (عمارة) اجتياز اختبارات القدرات التي تعقد بالكلية قبل الترشيح.في: ( رسم العمارة - كيمياء – فيزياء – رياضة ) وذلك من التخصصات ( المعمارية )

كليات التكولوجيا والتعليم الصناعي:

كليات التكنولوجيا و التعليم الصناعي في كل من «حلوان – السويس – بني سويف - سوهاج» تقبل من جميع التخصصات.

التربية النوعية:

وفقاً لقواعد التوزيع الجغرافي طبقاً للجدول التالي:-

من جميع التخصصات

في «عين شمس، بنها، أشمون، ميت غمر، منية النصر، المنصورة، الزقازيق، طنطا، دمياط، كفر الشيخ، بورسعيد، الفيوم، المنيا، قنا، أسوان سوهاج»

وذلك من خلال الرابط قريبا.