صاحب فرن في الوادي الجديد يحتفل بفوز الزمالك بالدوري.. «العيش ببلاش للجميع»

عبّر صاحب مخبز في مدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، عن سعادته بفوز نادي الزمالك ببطولة الدوري الممتاز للمرة الثانية على التوالي والـ14 في تاريخه، بتوزيع الخبز مجانا على أهالي المدينة.

«عباس»: فرحتي بفوز الزمالك لا تقدر بثمن

وقال منصور عباس، مدير إدارة سابق بالتربية والتعليم، وصاحب فرن من أبناء محافظة الوادي الجديد، إنه في غاية السعادة لفوز نادي الزمالك الذي يعشقه منذ صغره، ببطولة الدوري للمرة الثانية على التوالي، مؤكدا أنه سيقوم غدا الأربعاء بتوزيع الخبز على المواطنين مجانا.

صاحب المخبز: الزمالك النادي المفضل لي منذ الصغر

وأضاف «عباس»، صاحب المخبز، إن ما سيفعله غدا الأربعاء، يأتي للتعبير عن فرحته بفوز ناديه المفضل منذ الصغر، على أن يبدأ توزيع الخبز منذ الساعة العاشرة صباحا، وحتى انتهاء العمل بالمخبز.

يذكر أن فوز الزمالك بلقب الدوري الممتاز أثار ردود فعل واسعة في الشارع المصري، ونال إشادة كبيرة من مشجعي الفريق الأبيض، معبرين عن سعادتهم البالغة بفوز الفريق.