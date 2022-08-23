فرص عمل بشركة اتصالات في الجيزة.. مرتبات تبدأ من 3500 جنيه

كشفت محافظة الجيزة إعلان جهاز رعاية وتشغيل الشباب عن توافر فرص عمل بشركة «اوبريت اي سي تي» لشبكات الاتصالات.

التخصصات المطلوبة لوظائف شركة الاتصالات

وأعلنت محافظة الجيزة عبر منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» نوعية الوظائف المطلوبة، وهي كالتالي:

- فنين تبريد وتكييف

- فنين ميكانيكا المعدات والمولدات

- فنيين صيانة أجهزة اتصالات

- فنيين تسلق أبراج

الشروط المطلوبة للمتقدمين لوظائف شركة الاتصالات

وأشارت محافظة الجيزة إلى الشروط المطلوبة للوظائف المطلوبة التي أعلن عنها جهاز رعاية وتشغيل الشباب بشأن توافر فرص عمل بشركة «اوبريت اي سي تي» لشبكات الاتصالات وهي كالتالي:

** الشروط المطلوبة للمتقدمين لشغل وظيفة فني

- السن: من 18 إلى 40 سنة

- العمل: من 8 إلى 12 ساعة

- المرتب: يبدأ من 3500 جنيه

** الشروط المطلوبة للمتقدمين لشغل وظيفة مهندس

- السن: من 22 إلى 35 سنة

- العمل: من 8 إلى 12 ساعة

- المرتب : يبدأ من 4000 جنيه

- التخصص: هندسة كهرباء اتصالات وميكانيكا باور

طريقة التقديم للوظائف

ونوهت محافظة الجيزة عن مواعيد الحضور من أجل التقدم لفرص العمل وذلك بالحضور شخصيا لمقر جهاز رعاية وتشغيل الشباب في 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوي الدور الثاني وهو يوميًا من الأحد وحتى الخميس من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثانية ظهرًا.

وأشارت محافظة الجيزة إلى أنه يجرى التواصل مع جهاز رعاية وتشغيل الشباب عبر أرقام التليفونات التالية «35711198 - 35730825».