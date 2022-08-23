الاستايلست دنيا عبدالمعبود: هنشوف أبطال «مستر إكس» بشكل مختلف

كشفت الاستايلست دنيا عبدالمعبود تفاصيل العمل على الأزياء الخاصة بفيلم مستر إكس، وهو بطولة أحمد فهمي وهنا الزاهد، ومن إخراج أحمد رشيد.

دينا عبدالمعبود: أبطال مستر إكس سيظهرون بشكل مختلف

وقالت دنيا عبدالمعبود، في بيان صحفي، إنها حرصت في «مستر إكس» على ظهور أبطاله بشكل مختلف بما يتناسب مع الشخصيات التي يقدمونها، منهم أوس أوس ومحمد أنور اللذان حرصا على ظهور شعرهما بطريقة مختلفة لم يظهرا به من قبل: «شكلهم هيكون مختلف تماما وهيظهروا بلون شعر مختلف، بالإضافة لرحاب الجمل، حضرنا أكثر من باروكة بأكثر من لون، حتى تتناسب مع شخصيتها».

مشاركة دنيا عبدالمعبود في مسلسل دايما عامر

وفي رمضان الماضي عملت على مسلسل دايما عامر، الذي ضم عددا كبيرا من النجوم، قائلة: «استغرقنا مجهودا ووقتا كبيرا، فملابس المدرسة صممتها بنفسي، ولم نستعن بملابس من الخارج، كما أن بعض الشخصيات تطلبت مجهودا خاصا مثل محمد محمود وأسما إبراهيم».

وتابعت: «أعمل حاليًا على حكايات مسلسل حدث بالفعل، حيث أواصل العمل حاليا على حكاية قرض شخصي، بطولة كريم فهمي وندى موسى، ونعمل حاليا على التفاصيل الخاصة بالشخصيات، استعدادا للتصوير قريبًا».

دنيا عبدالمعبود تكشف أكثر فنانة تحب العمل معها

وعن أكثر فنانة تحب العمل معها، قالت إنها تحب العمل مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز، حيث سبق وتعاونا سويا في مسلسل لآخر نفس، ونحب تاني ليه، اللي ملوش كبير، متمنية العمل معها في رمضان المقبل 2023، قائلة: «بينا كيميا وبحب نشتغل سوا دايمًا».