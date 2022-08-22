سكن الطلاب بجامعة الملك سلمان.. 5 نجوم والتخفيضات تصل إلى 50%

جامعة الملك سلمان الدولية بمحافظة جنوب سيناء، أصبحت بفروعها الثلاثة في شرم الشيخ، والطور، ورأس سدر، من أهم الجامعات الأهلية على مستوى مصر، إذ تم إدارج كلية الطب جامعة الملك سلمان في دليل كليات الطب بالعالم «World Directory of Medical Schools (WDOMS)»، بالرغم من أنه تم افتتاحها منذ عام واحد فقط، حيث تقدم برامج دراسية ذكية تتواكب مع احتياجات المستقبل، بالإضافة إلى تخفيضات سكن الطلاب بجامعة الملك سلمان.

سكن الطلاب بجامعة الملك سلمان

قال الدكتور أشرف حسين رئيس جامعة الملك سلمان الدولية، قال في تصريح لـ«الوطن»، إن الجامعة أعلنت عن المصروفات الدراسية هذا العام، ومجموع القبول بكل كلية.

وأضاف حسين، إن الجامعة قدمت هذا العام، حوافز للطلاب والطالبات، من خلال تخفيضات المصروفات ومنح للمتفوقين، بالإضافة إلى تخفيض أسعار الإقامة في سكن الطلاب بجامعة الملك سلمان، بهدف تشجيع الطلاب على الالتحاق بالجامعة.

50 % تخفيض سعر الإقامة بسكن الطلاب

أكد رئيس جامعة الملك سلمان الدولية، أن إدارة الجامعة أصدرت قرارات هذا العام، لتحفيز الطلاب من بينها تخفيض أسعار الإقامة بسكن الطلاب بالجامعة، لتصل نسبة التخفيض إلى النصف لأول مرة.

أوضح حسين، أن سعر الإقامة للطالب في الجامعة، كان 3000 جنيه شهريا، شاملة الإنترنت وكل الخدمات، عدا الوجبات الغذائية، مؤكدا أنه تم تخفيض أسعار السكن الطلابي إلى النصف لتصل إلى 50% في الشهر، ليكون السعر للطالب في الوقت الحالي 1500 جنيه، شاملة كل الخدمات.

وأشار إلى أن سكن الطلاب بجامعة الملك سلمان، خمس نجوم ومزود بكل وسائل الحياه والترفيه، بالإضافة إلى أنه مؤمن بصورة جيدة عن طريق أجهزة مراقبة وأفراد أمن، ويتمتع السكن بوجود حمامات سباحة وملاعب كرة قدم وإنترنت.

تنسيق جامعة الملك سلمان 2022

أعلنت جامعة الملك سلمان الدولية بجنوب سيناء، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن تنسيق 2022، للالتحاق بالكليات بعد موافقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وجاءت النسب كالتالي:

- كلية الطب 77%.

- طب أسنان 76%.

- الصيدلة 72%.

- طب بيطري 68%.

- الهندسة 65%.

- علوم الحاسب الآلي 60%.

-كليات التمريض، والفنون، والتصميم، السياحة والضيافة، العلوم السياسية، الصناعات التكنولوجية، الألسن واللغات التطبيقية، العلوم الادارية، الزراعات الصحراوية 55%.