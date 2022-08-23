«حياة كريمة»: توصيل الصرف الصحي لـ34 قرية بالمنوفية

شهدت قرى مركز أشمون بمحافظة المنوفية، طفرة كبيرة في توصيل الصرف الصحي ضمن مبادرة حياة كريمة، حيث جرى توصيل الخدمة لـ34 قرية داخل المركز خلال الفترة الماضية.

توصيل الصرف الصحي لـ34 قرية في أشمون

وقال علاء الدين حسن منسق عام حياة كريمة بمحافظة المنوفية، إن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي تعمل على تغطية 34 قرية داخل مركز أشمون خلال هذه الفترة بخدمات الصرف الصحي، مشيرًا أن هذه المشروعات في مراحلها الأخيرة، ومن المقرر الانتهاء منها خلال الفترة المقبلة.

الصرف الصحي في قري أشمون وتكلفتها

وتابع «حسن» في تصريحات لجريدة «الوطن»، أن إجمالي تكلفة هذه المشروعات التي تم تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة في المنوفية بلغ مليار 369 مليون جنيه، تتوزع كالتالي: «الكوم الأحمر 28 مليون جنيه، وكفر منصور 35 مليون جنيه، الخور 34 مليون جنيه، ورملة الإنجب 38 مليون جنيه، وكفر السيد 45 مليون جنيه، وساقية المنقدي 35 مليون جنيه، ومنشأة جريس 40 مليون جنيه، وكفر الغريب 24 مليون جنيه، وأبو عوالي 38 مليون جنيه، أبو رقبه 35 مليون، ولبيشة 36 مليون جنيه، وساقية أبو شعري وشنواي 72 مليون جنيه، ومنيل دويب 38 مليون جنيه».

وتابع: بالإضافة إلى قرى «شوشاي 40 مليون جنيه، وشطانوف 50 مليون جنيه، وكفر الحما 45 مليون جنيه، وسملاي 45 مليون جنيه، ودروة 50 مليون جنيه، وسراوة 60 مليون جنيه، وكفر سراوة 50 مليون جنيه، وبراشيم 45 مليون جنيه، وكوم عياد 45 مليون جنيه، وكفر عون 45 مليون جنيه، وقورص 42 مليون جنيه، والحلواصي 45 مليون جنيه، ومنيل دويب 44 مليون جنيه، وبوهة شطانوف 42 مليون جنيه، والنعناعية 43 مليون جنيه، وكفر فرعونية 39 مليون جنيه».