مدحت صالح: «بكون مبسوط لما بسعد الجمهور ويغني معايا»

قال الفنان مدحت صالح، إنه يغني في مهرجان القلعة منذ سنوات طويلة ويكون سعيدًا للغاية بتفاعل الجمهور مع أغانيه موجها الشكر لقناة «الحياة» على نقلها فعاليات المهرجان حصريا، والتي كانت مُشرفة وخرجت بشكل جميل أحبه الجمهور والمشاهدين في مصر ومختلف الدول العربية.

وتابع: «أنا ببذل أقصى ما في وسعي عشان أبسط الجمهور وأفرحهم واعملهم الحاجات اللي بيحبوها وببقى مبسوط جدًا، والجمهور بيغني معايا الأغاني بتاعتي واليوم كان جميل بصراحة».

شكر من مدحت صالح لوزيرة الثقافة السابقة

وتوجه «صالح» خلال مداخلة في برنامج «الحياة اليوم»، على فضائية «الحياة» مساء اليوم الثلاثاء، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، بالشكر إلى وزير الثقافة السابقة إيناس عبدالدايم التي ساهمت في نشر مهرجانات الموسيقى العربية والقلعة وأفتقدها هذا العام متمنيا للوزيرة الجديدة التوفيق والتطوير المستمر.

تفاعل بين مدحت صالح وجمهوره

وأوضح مدحت صالح، أن الموسيقى إذا لم تقدم بحب لن تصل إلى الجمهور وتنجح، متابعًا: «بقى في جيل جديد بيحضرلي الحفلات ودي حاجة جميلة بتسعد أي فنان وده توفيق من ربنا.. أنا اتعلمت إني اتحرك على المسرح واتفاعل مع الجمهور باستمرار مقفش ثابت لأن المطربين في مختلف الدول بيتحركوا وهما بيغنوا وده بيخلي في التفاعل كبير».

النسخة الـ30 من مهرجان القلعة

وتنظم مصر حاليا النسخة الثلاثون من مهرجان القلعة للغناء والموسيقى وسط تذاكر مخفضة للجمهور تبدأ بـ20 جنيها من أجل الترفيه عن الأسر في ظل الإجازة المدرسة الخاصة بنهاية العام.