مصدر أمني ينفي وقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين «أباطرة المقاولات» بالجيزة

نفى مصدر أمني صحة مقطع فيديو لمراسل أحد المواقع الإخبارية بشأن وقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين ما يسمى بـ«أباطرة المقاولات» في منطقة حدائق الأهرام بالجيزة.

تفاصيل الواقعة

وأكد المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل في نشوب مشاجرة بين طرفين بتاريخ 22 من الشهر الجاري بسبب خلافات حول نقل منقولات الزوجية الخاصة بأحد الطرفين، قام على إثرها شخص بإطلاق عيار ناري في الهواء من سلاح مرخص.

ضبط طرفي المشاجرة

وأشار إلى أنه جرى ضبط طرفي المشاجرة والسلاح المستخدم، واتخاذ الإجراءات القانونية.