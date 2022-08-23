الجامعات الأهلية الجديدة في جميع المحافظات.. روابط التقديم والمصاريف

تنطلق الدراسة في الجامعات الأهلية الجديدة في جميع المحافظات، خلال العام الجامعي الجديد 2022/2023، التي بلغ عددها 12 جامعة مختلفة منبثقة من الجامعات الحكومية، حيث أعلنت كل جامعة عن روابط التقديم والمصاريف لكل كلية، وتنطلق عملية التقديم في مختلف الجامعات اليوم الثلاثاء من خلال الروابط التي خصصها كل جامعة للتقديم للالتحاق بها.

وفي هذا الصدد تنشر «الوطن» قائمة الجامعات الأهلية الجديدة في جميع المحافظات، وروابط التقديم والمصاريف الخاصة بها.

الجامعات الأهلية الجديدة

وبلغ عدد الجامعات الأهلية الجديدة 12 جامعة وهي:

1- جامعة بنها الأهلية

2- جامعة المنصورة الأهلية

3- جامعة المنيا الأهلية

4- جامعة المنوفية الأهلية

5- جامعة الإسماعيلية الأهلية الجديدة

6- جامعة حلوان الأهلية

7- جامعة الزقازيق الأهلية

8- جامعة أسيوط الأهلية

9- جامعة جنوب الوادي الأهلية

10- جامعة الإسكندرية الأهلية

11- جامعة بني سويف الأهلية

12- جامعة شرق بورسعيد الأهلية

روابط التقديم للجامعات الأهلية الجديدة

ويمكن للطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات الأهلية الجديدة في جميع المحافظات، التقديم من خلال روابط التقديم الكترونياً من خلال موقع التنسيق الإلكتروني الخاص بمكتب التنسيق والقبول بالجامعات والمعاهد، بدءاً من اليوم وحتى 30 أغسطس الجاري، من هنـــــــــــــــا.

مصاريف الجامعات الأهلية الجديدة

وتختلف مصاريف الجامعات الأهلية الجديدة في جميع المحافظات من جامعة إلى أخرى، وتبدأ من 31 ألف جنيه، وهي كالتالي:

مصاريف جامعة بنها الأهلية

1- كلية الهندسة: 60 ألف جنيه

2- كلية علوم الحاسب والذكاء الاصطناعي: 45 ألف جنيه

3- كلية الاقتصاد وإدارة الأعمال: 45 ألف جنيه

4- كلية الفنون البصرية والتصميم: 45 ألف جنيه

5- كلية الطب: 90 ألف جنيه

مصاريف جامعة المنصورة الأهلية

1- كلية الطب البشري: 105 آلاف جنيه.

2- كلية طب الأسنان: 97 ألف جنيه.

3- كلية العلوم الصيدلية: 85 ألف جنيه.

4- كلية العلوم الهندسية: 70 ألف جنيه.

5- كلية علوم الحاسب الآلي: 70 ألف جنيه.

6- كلية العلوم الأساسية: 48 ألف جنيه.

9- كلية العلوم الإدارية: 45 ألف جنيه.

10- كلية الدراسات القانونية والدولية: 45 ألف جنيه.

مصاريف جامعة المنوفية الأهلية

1- برنامج تخطيط وتشييد المدن الذكية: 50 ألف جنيه.

2- برنامج إنترنت الأشياء وتحليل البيانات الضخمة: 40 ألف جنيه.

مصاريف جامعة الإسماعيلية الأهلية

1- كلية طب بشري: 90 ألف جنيه.

2- كلية طب أسنان: 85 ألف جنيه.

3- كلية الصيدلة: 65 ألف جنيه.

4- كلية الهندسة: 55 ألف جنيه

5- كلية تكنولوجيا العلوم الصحية: 25 ألف جنيه.

مصاريف جامعة حلوان الأهلية

1- كلية الطب والجراحة: 105 آلاف جنيه.

2- كلية طب الأسنان: 97 ألف جنيه.

3- كلية العلوم الصحية: 39 ألف جنيه.

4- كلية العلوم الصيدلية: 85 ألف جنيه.

5- سياحة وفنادق: 40 ألف جنيه.

5- اللغات التطبيقية: 43 ألف جنيه.

6- هندسة الحاسب: 69 ألف جنيه.

7- علوم الحاسب الآلي: 69 ألف جنيه.

مصاريف جامعة الزقازيق الأهلية

1- كلية الطب البشري: 85 ألف جنيه.

2- كلية طب الأسنان: 80 ألف جنيه.

3- كلية الهندسة: 45 ألف جنيه.

4- كلية الحاسبات والمعلومات: 40 ألف جنيه.

مصاريف جامعة أسيوط الأهلية

1- كلية العلاج الطبيعي: 63 ألف جنيه

2- كلية العلوم الصحية: 39 ألف جنيه

3- كلية علوم الحاسب الآلي: 69 ألف جنيه

4- كلية علوم التمريض: 31 ألف جنيه

5- كلية العلوم الإدارية: 46 ألف جنيه.

مصاريف جامعة الإسكندرية الأهلية

1- كلية الطب: 95 ألف جنيه.

2- كلية طب الأسنان: 85 ألف جنيه.

3- كلية الصيدلة: 70 ألف جنيه.

4- كلية الهندسة: 60 ألف جنيه.

5- كلية علوم الحاسب والبيانات: 45 ألف جنيه.

6- كلية العلوم: 45 ألف جنيه.

مصاريف جامعة بني سويف الأهلية

1- كلية الطب البشري: 85 ألف جنيه.

2- كلية طب الفم والأسنان: 70 ألف جنيه.

3- كلية العلاج الطبيعي: 60 ألف جنيه.

4- كلية الهندسة: 55 ألف جنيه.

5- كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي: 35 ألف جنيه.

6- كلية العلوم: 30 ألف جنيه

7- كلية الإعلام: 30 ألف جنيه

8- كلية التجارة: 30 ألف جنيه

9- كلية الآداب: 30 ألف جنيه

10- كلية التمريض: 25 ألف جنيه.

11- كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء: 40 ألف جنيه.

مصاريف جامعة شرق بورسعيد الأهلية

1- كلية الطب البشري: 85 ألف جنيه.

2- كلية الهندسة: 50 ألف جنيه.