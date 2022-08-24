طقس البحيرة اليوم.. استمرار ارتفاع درجات الحرارة وتكوّن الشبورة الكثيفة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم الأربعاء، في محافظة البحيرة شديد الحرارة رطب نهارا، حار رطب ليلًا، مع تكوّن السحب والشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية والفرعية بنطاق مدن ومراكز المحافظة.

كما يتوقع الخبراء أن طقس السواحل بالبحيرة «ادكو، رشيد، المحمودية»، حار رطب نهارًا، معتدل الحرارة رطب ليلًا، كما تشهد شواطئ مدينة إدكو إقبالا كبيرا من المصطافين، لاسيما مع تعرض المحافظة لموجة من الطقس الحار وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس غدا في البحيرة، مشمس، غائم جزئيا على السواحل الشمالية، وارتفاع في نسب الرطوبة نهارًا مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس، بقيم تتراوح بين 2 : 4 درجات، وتنشط الرياح أحيانًا.

ارتفاع الموج في البحر المتوسط

ويتوقع الخبراء، أن تكون حالة شواطئ البحر المتوسط بمدينة إدكو خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من ( 1 : 1.75 ) متر، على أن يكون اتجاه الرياح جنوبية شرقية: شمالية شرقية.

درجات الحرارة في البحيرة

فيما سجلت درجات الحرارة في البحيرة اليوم العظمى 35 درجة مئوية وبلغت الصغرى 24 درجة مئوية، وسط تحذيرات لكبار السن بعدم النزول وقت الظهيرة؛ حفاظًا على سلامتهم نظرًا الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، كما شملت التحذيرات أيضا سائقي المركبات بتوخي الحذر أثناء القيادة تحسبًا لوقوع الحوادث المرورية لضعف الرؤية في الساعات الأولى من الصباح.

فيما تشهد شواطئ مدينة إدكو، عددا من الإجراءات التي اتخذتها الجهات المعنية في البحيرة؛ حفاظًا على أرواح المواطنين، إذ جرى توفير مجموعة من العيادات الطبية لتوقيع الكشف الطبي على المصطافين.