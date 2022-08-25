«التعليم العالي»: انتظام تسجيل رغبات طلاب شهادات المعادلة العربية

قال السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المشرف على قطاع التنسيق، إن مكتب التنسيق الرئيسي بجامعة عين شمس وفروعه بجامعتي الإسكندرية وأسيوط، استقبل طلاب تنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، لصرف أوراق التقدم والقبول بمختلف الكليات، وفقا للضوابط والقواعد التي أقرها الأعلى للجامعات الحكومية في هذا الشأن، مع التشديد على تطبيق إجراءات كورونا.

تنسيق المرحلة الثانية 2022

وأكد رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي في تصريحات لـ«الوطن»، أن إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا بسحب أوراق التقدم من طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، تجاوز الـ6 آلاف منذ فتح باب التسجيل لهم.

في السياق ذاته، يترقب ما يقرب من 269 ألف طالب مسجلين بتنسيق المرحلة الثانية 2022 للجامعات الحكومية، إعلان نتيجة التنسيق، وتحديد الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الثانية، على أن تبدأ بعدها مباشرة، مرحلة تنسيق تقليل الاغتراب من خلال الموقع الإلكتروني للتنسيق.

وأكد الدكتور محمد حلمي الغر، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، أن عملية التقدم للالتحاق بمختلف الكليات، تسير بصورة منتظمة وإيجابية، دون رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا.