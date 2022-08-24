«شباب المصريين بالخارج»: سنعقد اتفاقات مع المؤسسات الموازية في كل دول العالم

قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج، إن تأسيس الاتحاد الجديد يتماشى مع رؤية الرئيس في الاهتمام بالشباب والمصريين بالخارج، وربط أبناء الجيل الثاني والثالث منهم بالوطن في إطار عمل مؤسسي يستمر عبر أجندة وطنية واضحة المعالم.

عقد اتفاقات تعاون مع المؤسسات الموازية

وأكد رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج، أن الاتحاد سيمارس دوره من خلال عقد اتفاقات تعاون مع المؤسسات الموازية في جميع دول العالم، والمنظمات الحكومية لتحقيق أكبر استفاده ممكنة للشباب المصري والعمل على خلق بيئة مناسبه للعمل الجماعي وتغليب المصلحة العامة بعيدًا عن الفردية.

وأوضح أن الاتحاد سينسق من خلال بروتوكولات عمل مع وزارة الهجرة والمصريين في الخارج وجميع الوزارت المعنية بالمصريين في الخارج، لتحقيق الأهداف الرئيسية للاتحاد والتي تتضمن ربط الشباب بالوطن الأم من خلال فعاليات وأنشطة مختلفة وتشجع الشباب المصري خارج الوطن على أخذ دورهم في الدفاع عن مصر بلغات تلك البلاد التي يعيشون فيها.

الاستفاده من أفكار ومقترحات الشباب المصري

وأشار إلى أن أهداف الاتحاد تتضمن أيضًا العمل على ربط الشباب المصري بعضهم البعض خارج الوطن لتقديم المساعدات اللوجستية لمن يحتاجها منهم، والاستفاده من أفكار ومقترحات الشباب المصري ومن تجاربهم الشخصية، فضلًا عن المساعدة على ربط الشباب المصري في الخارج والداخل من خلال المعسكرات الداخلية والخارجية.

ولفت إلى أن الاتحاد سيعمل على إشراك الشباب المصري بالخارج في جميع الاستحقاقات الدستورية والتي أثبتت أن المصريين في الخارج هم أول الملبين لنداء الدولة المصرية في الاستحقاقات كافة، كما يسعى الاتحاد إلى إبراز الشباب المصري المتميز خارج الوطن والتعريف به ليكون نموذجًا يقتدى بهه، ومثلًا أعلى للشباب داخل الوطن وتفعيل التعاون المثمر مع البرامج المتميزة للشباب في مصر التابعة لوزارة الشباب ووزارة الهجرة.

وأكد أن الاتحاد يسعى إلى مساعدة الشباب المصري بالخارج على الاستفادة من البرامج التي تقدمها الدولة المصرية لتأهيل الشباب المصري، وكذلك المؤتمرات الشبابية التي ترعاها الدولة المصرية لمحاولة خلق بيئة مشتركة بين الشباب المصري في الخارج وداخل الوطن لتبادل الخبرات والتعاون فيما بينهم، والعمل على اكتشاف المواهب المصرية والتي تعيش خارج الوطن في شتى المجالات.

وأشار إلى «أننا تقدمنا للوزارة لإشهار الاتحاد منذ فتره بناءً على رغبة الآلاف من شباب المصريين في الخارج الذين رغبوا أن يعملوا تحت مظلة شرعية تنشأ داخل دولتهم المصرية، وتم اتباع جميع إجراءات التأسيس، وفقًا للقانون المصري حتى كان إشهار الاتحاد كمنظمة أهلية غير هادفة للربح تنشأ وفقًا للقانون المصري ويتبع لوزارة الشباب والرياضة.

دعم مشاركة الشباب المصري بالخارج في كافة الفعاليات والأنشطة

وأوضح رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب أن الاتحاد يستهدف دعم مشاركة الشباب المصري بالخارج في كافة الفعاليات والأنشطة والتي يتم تنفيذها في الداخل والخارج، لاسيما أن المصريين في الخارج هم خط الدفاع الأول عن الدولة المصرية وهم ثروة حقيقية لبلدنا الغالية.

ووجه «حسين» الشكر لوزير الشباب على دعمه اللا محدود لإشهار الاتحاد الذي كان مطلبًا لشباب المصريين بالخارج، واهتمامه بالأفكار التي قدمها مجلس إدارة الاتحاد، وهو ما نتج عنه ظهور هذا الكيان الوطني الجديد، مشيدًا بدور وزيرة الهجرة السابقة نبيلة مكرم وتعاونها المثمر، وموجهًا الشكر أيضا للوزيرة سها جندي وفريق وزارة الهجرة على رأسهم السفير عمرو يوسف مساعد الوزيرة لدعمهم الكبير للاتحاد.

يذكر أن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة أصدر قرارًا أمس بإشهار اتحاد «شباب المصريين بالخارج» في ضوء قانون الهيئات الشبابية رقم 218 لسنة 2017 وتعديلاته، وصدر قرار بإنشاء الاتحاد ومجلس إدارته برئاسة الدكتور محمود حسين عضو مجلس النواب، رئيس لجنة الشباب والرياضة بالمجلس وعضوية 10 من الشباب ممثلي مختلف التيارات ممن لهم القدرة على التواصل والإبداع وتحقيق الأهداف المنشودة للاتحاد.