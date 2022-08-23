إصابة شخصين في حادث تصادم 3 سيارات بمحافظة الدقلهية

أصيب صاحب شركة أدوية، وخاله، في محافظة الدقهلية، اليوم، في حادث تصادم علي طريق «منية النصر – دكرنس» أمام قرية الدراكسة، بين سيارة نقل كان يقودها المصاب الأول، وأخرى نقل ثقيل.

وجري نقل المصابين إلى مستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة، وتبين من الفحص، أن السيارة الأولى تسببت في الحادث نتيجة التخطي الخاطئ، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وقوع حادث تصادم أمام قرية الدراكسة

وتبلغ لمامور مركز شرطة منية النصر من أهالي قرية الدراكسة، التابعة لدائرة المركز بوقوع حادث تصادم، على طريق «منية النصر – دكرنس» أمام قرية الدراكسة.

فحص الحادث ووجود مصابين

وانتقل مأمور المركز وضباط مباحث منية النصر، وبالفحص تبين أن أطراف الحادث كلا من: السيارة رقم «د ن ج 6438» ملاكي، قيادة «محمد م. ا.» 35 سنة، صاحب شركة أدوية ولا يحمل رخصة قيادة، ومصاب باشتباه كسور وخلع بمفصل الفخذ الأيمن، وبرفقته خاله «محمد م. ع.» 56 سنة، موظف بذات الشركة، ومصاب بكسر بالذراع الأيمن وكدمات بالرأس والوجه، ومقيمان بمدينة 6 أكتوبر في محافظة الجيزة.

خطأ في القيادة سبب وقوع الحادث

وتبين من الفحص أن سبب الحادث التخطي الخاطئ لقائد السيارة الملاكي، ما أدي إلى اصطدامه مع السيارة رقم «م ب ع 3856» نقل جامبو قيادة المدعو «محمد ح. م.»، 21 سنة، من الجانب، واختلال عجلة القيادة بيده وصطدامه بالسيارة رقم «د ا م 8356» نقل قيادة المدعو «طارق م. ا.» 36 سنة، بالمواجهة.

وبسؤال قائدي السيارات والمصابين، في محضر الشرطة، أيد ذات المضمون، وتم رفع آثار الحادث والتحفظ على السيارات ولم يؤثر ذلك على سير الحركة والمرور بالطريق.

وتحرر عن محضر رقم 9283 جنح منية النصر لسنة 2022 وجار العرض على النيابة العامة.