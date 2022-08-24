مصرع شاب غرقا في الساحل الشمالي غرب الإسكندرية.. والبحث جار عن الجثة 

لقى شاب مصرعه غرقا، في قرية أمراء البحار بمنطقة سيدي كرير بنطاق منطقة برج العرب غرب الإسكندرية، وذلك عقب نزوله برفقة 2 من أصدقاء، حيث غرق الثلاثة قبل أن يتم إنقاذ الثنائي فيما اختفى الشاب عن الأنظار منذ أمس، ليتم تكثيف البحث عن جثمانه أملا في إيجاده في أسرع وقت.

غرق في قرية بالساحل الشمالي غرب الإسكندرية

وقال الكابتن إيهاب المالحي، قائد فريق غواصين الخير، إنه قد وصل للفريق استغاثة للبحث عن جثمان شاب غريق يدعى كريم السيد جاد، 19 سنة، أتى من كفر الشيخ ولقي غرقه في إحدى القرى بسيدي كرير أمس الثلاثاء الساعة 9 صباحًا، حيث أتت له الاستغاثة بعد محاولات عدة لإيجاده إلا أنها باءت بالفشل لذا سيتم توجيه المنقذين للبحث عنه.

تكثيف البحث عن غريق الساحل الشمالي في الإسكندرية

وأضاف المالحي لـ«الوطن»، أنه تم إبلاغ الغواصين من أجل سرعة الوصول لمكان الغرق وانتشال جثمانه قبل غروب شمس اليوم، مطالبًا الجميع بضرورة الحرص خلال السباحة في شواطئ غرب الإسكندرية وقرى الساحل الشمالي في ظل ارتفاع الأمواج.

ويأتي ذلك بعدما أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية عن وجود أمواج متوسطة غربا لليوم الثاني على التوالي وهو الأمر الذي تبعه عدد من التحذيرات أبرزها الالتزام بتعليمات المنقذين والسؤال عند دخول الشاطئ بالأماكن المتاح النزول فيها وحالة البحر، والنزول خلال توقيت عملهم من السابعة صباحا حتى السابعة مساء.