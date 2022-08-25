حظك اليوم برج السرطان الخميس 25-8-2022 عاطفيا ومهنيا

كشفت خبيرة الأبراج وعلم الفلك عبير فؤاد، بخصوص توقعاتها على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد برج السرطان، اليوم الخميس 25-8-2022، إن هناك الكثير من العوامل التى تساعدك على تحقيق إنجازات وأرباح مالية على الصعيد المهني، لكن عليك بالتفكير الجيد والحذر وعدم التسرع في قرارتك، وعلى الصعيد الاجتماعي، فحسب توقعات الأفلاك، سوف تقضي جوا سعيد مع أصدقائك وشريك حياتك، وعليك عدم التسرع فى قرارتك اليوم.

واليوم الخميس الموافق 25 أغسطس الجاري، تستعرض «الوطن» ضمن موضوعات عالم الفلك وحركة الكواكب، كل ما يتعلق بـ حظك اليوم لبرج السرطان على الصعيدين المهني والعاطفي، وذلك وفق توقعات خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في السطور التالية:

حظك اليوم برج السرطان مهنيًا

أكدت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، بخصوص حظك اليوم على المستوى المهني اليوم الخميس لبرج السرطان، أن القمر موجود في منزلك الثاني، لذا عليك بتنظيم أفكارك ونفقاتك جيدا، ولا تتخذ قرارا غير مدروس، ومن المهم أن تقوم بحساباتك جيدا خاصة أن وجود القمر الجديد بمنزلك الثاني، قد يدفعك أيضًا وبشكل كبير لدراسة أمور اجتماعية ومهنية ومالية؛ لذا اعتني بحساباتك، وفق حظك اليوم.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيًا

كشفت خبيرة الفلك والأبراج لمواليد برج السرطان اليوم الخميس، وجود عطارد بمنزل العلاقات، لذا تنصحك الأفلاك بعدم التسرع، لأن وجود عطارد في محور البرج سوف يمدك بحضور طاغي، وقد تجد سعادتك في الاقتراب بهدوء وتروي من الأصحاب وممن تحب، كما يجب ألا تتاخذ أي قرار اجتماعي مع شريك حياتك اليوم إلا بعد تفكير جيد في الأمور، وفق حظك اليوم.