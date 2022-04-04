تقع مدينة 15 مايو شرق حلوان، وعلى بعد 35 كم من القاهرة، يحدها غربًا طريق الأوتوستراد مصر الجديدة / حلوان، ومن الشرق أراضي أملاك الدولة، ومن الجنوب طريق «الصعيد - القاهرة - الكريمات»، وتضم المدينة مشروع «زهور 15 مايو»، وهو سكن بديل لمنطقة «الزرايب» سابقا.

خلال السطور التالية، «الوطن» تستعرض 15 معلومة عن مشروع «زهور 15 مايو» قبل تسليمه للتسكين، وفقا لما صدر عن وزارة الإسكان والمرافق، ورئيس جهاز المدينة في بيانات سابقة.

15 معلومة عن مشروع «زهور 15 مايو» قبل تسليمه للتسكين

1- يضم المشروع 40 عمارة سكنية، بإجمالي 1008 وحدات سكنية.

2- يضم مشروع «زهور 15 مايو» 834 حظيرة، ومنطقة للفرز، ومنطقة للمخازن لخدمة السكان بعد الانتقال، إضافة إلى منطقة لعمل مصانع تدوير المخلفات.

3- المشروع ليس سكنيًا فقط، بل مشروع متكامل، يضم جميع الخدمات التي يحتاجها سكان المنطقة، مع مراعاة طبيعة عمل السكان.

4- يمتد مشروع «زهور 15 مايو» على مساحة 68 فدانًا.

5- يبعد مشروع «زهور 15 مايو» عن منطقة «الزرايب» بنحو كيلو متر.

6- التكلفة الإجمالية المتوقعة للمشروع نحو 550 مليون جنيه.

7- يجري تنفيذ أعمال الطرق والمرافق في كامل المشروع.

8- بلغ متوسط نسبة تنفيذ أعمال الطرق الداخلية 90%.

9- بلغ متوسط نسبة تنفيذ أعمال المرافق «شبكات الصرف - المياه» 95%.

10- تنفيذ أعمال الطريق الرابط بين المدينة والإسكان الاجتماعي مرورا بمنطقة الزهور.

11- يجري تنفيذ أعمال الكهرباء بالمشروع بمتوسط نسبة تنفيذ 80%.

12- تم الانتهاء من أعمال الأرصفة وطبقات الأساس بجوار العمارات.

13- كما يضم مشروع «زهور 15 مايو» مدرسة، وحضانة، وكنيسة، ومسجدًا، ومركزًا طبيًا، وسوقًا تجاريًا.

14- منطقة «الزرايب» من المناطق القديمة بمدينة 15 مايو، بمحافظة القاهرة، حيث يوجد بها السكان منذ عقود.

15- شهدت منطقة زرايب 15 مايو، عاصفة «منخفض التنين»، فى مارس 2020.