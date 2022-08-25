لو عايزة تشتري عربية.. أكثر 3 سيارات نسائية شهرة وبأسعار مناسبة

تبحث الكثير من الفتيات والسيدات عن أكثر السيارات التي تكون مناسبة لهن، وذات طبيعة هادئة وسهلة ومرنة في الحركة، خاصة أن بعضهن يفضلن القيادة في الوقت الحالي، بدلا من اللجوء للمواصلات.

ومن أكثر المواصفات التي يجرى البحث عنها عند شراء أي سيارة، هي حداثة الموديلات مع رخص الثمن، وفي التقرير التالي يرصد «الوطن» أفضل 3 سيارات يمكن شراءها للنساء وبسعر منخفض.

1- سيارة نيسان صني 2022

تعد هذه السيارة من السيارات الحديثة في السوق المصري، وهي سيارة تم تجميعها محليا، وجرى بيع النوع من قبل وكلاء السيارات.

وهي من السيارات التي تصلح لقيادة النساء، والمحببة للكثير منهن، كما أنها تتوفر في مصر بـ3 فئات من التجهيزات، وأسعارها كالتالي:

- الفئة الأولى مزودة بناقل حركة يدوي، يبلغ سعرها 193 ألف جنيه، أما نفس الفئة المزودة بناقل حركة أوتوماتيكي فيبلغ سعرها 214 ألف جنيه.

- الفئة الثانية بسعر 227 ألف جنيه.

- الفئة الثالثة كاملة التجهيزات تأتي بسعر 238,500 جنيه.

2- سيارة شيفرولية أوبترا 2022

تعد من أفضل السيارات النسائية رخيصة الثمن، وهذه السيارة من نوع السيارات السيدان العائلية وتتميز بالكثير من وسائل الأمان التي تحتاجها الأسرة بشكل عام؛ إذ أن بها 5 وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، ونظام تنبيه ضد السرقات.

وتأتي سيارة شيفرولية أوبترا 2022 بـ4 فئات من التجهيزات، تبلغ أسعارها كالتالي:

- الفئة الأولى القياسية ببدأ سعرها من 201,500 جنيه.

-الفئة الثانية 208 آلاف جنيه.

- الفئة الثالثة Highline يبلغ سعرها حوالي 217,400 جنيه.

- الفئة الرابعة، وهي أعلى فئة كاملة التجهيزات، يبلغ سعرها 223,900 جنيه.

3- سيارات هيونداي الكورية الجنوبية

وتعد هذه السيارة من أبرز العلامات التجارية في عالم السيارات المصري، وجرى طرحها في الأسواق المحلية المصرية، بأسعار تناسب فئة كبيرة من المجتمع.

وتأتي سيارة اكسنت RB موديل 2022 بـ5 فئات مختلفة التجهيزات، وأسعارها كالتالي:

-الفئة الأولى 217,900 جنيه.

-الفئة الثانية 227,900 جنيه.

-الفئة الثالثة 233,900 جنيه.

-الفئة الرابعة يبلغ سعرها 243,900 جنيه.

-الفئة الخامسة كاملة التجهيزات بسعر 253,900 جنيه.