سيارات «زيرو» موديل 2022 يبدأ سعرها من 200 ألف جنيه

قال شريف محمد عضو رابطة تجار السيارات، إنّ ارتفاع أسعار السيارات الجديدة موديلات 2023 جاء نتيجة أزمة التضخم العالمي وزيادة سعر الفائدة في جميع البنوك المركزية.

وأضاف عضو رابطة تجار السيارات في تصريحات لـ «الوطن»، أن ارتفاع الأسعار بدأ مع انتشار فيروس كورونا على خلفية زيادة تكلفة الشحن والنقل، وتخفيض إنتاج السيارات بسبب عمليات الإغلاق الكلي بمختلف دول العالم.

وأوضح أن العقوبات المفروضة على روسيا من قبل أمريكا والدول الأوربية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية فضلًا عن التوترات الحالية بين واشنطن وبكين ساهمت أيضًا في زيادة أسعار السيارات بالأسواق العالمية.

واستعرض عضو رابطة تجار السيارات أسعار عدد من السيارات فى السوق المحلية كالتالي:

- بروتون ساجا 2021

ناقل الحركة وقوة المحرك الخاص بالسيارة: أتوماتيك - 1300 CC.

السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات: 205,000 جنيه.

- سوزوكي سويفت ديزاير 2021

نوع ناقل الحركة وقوة المحرك الخاص بالسيارة المتداولة في السوق: أتوماتيك / 1200 CC

السعر الرسمي المتداول فى سوق السيارات: 206,500 جنيه.

- شيفروليه أوبترا 2022

نوع ناقل الحركة وقوة المحرك الخاص بالسيارة: أتوماتيك - 1500 CC

السعر الرسمي المتداول للسيارة في السوق المصرية: 208,500 جنيه.

سوق السيارات اليوم

- سوزوكي سويفت ديزاير 2021

نوع ناقل الحركة وقوة المحرك الخاص بالسيارة: أتوماتيك - 1200 CC

السعر الرسمي المتداول للسيارة في سوق السيارات: 214,500 جنيه.

- لادا جرانتا 2023

نوع ناقل الحركة وقوة المحرك الخاص بالسيارة: مانيوال / صالون 1600 CC تربو.

السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات: 215,000 جنيه.

- رينو لوجان 2022

نوع ناقل الحركة وقوة المحرك الخاص بالسيارة: مانيوال / E2 1600 CC.

السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات: 215,000 جنيه.

- بي واي دي F3 2022

نوع ناقل الحركة وقوة المحرك الخاص بالسيارة: مانيوال- 1500 CC.

سعر السيارة المتداول في سوق السيارات :229.500

أسعار السيارات الجديدة فى مصر

- لادا جرانتا 2022

نوع ناقل الحركة وقوة المحرك الخاص بالسيارة: أتوماتيك / 1600 CC.

السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات: 229,500 جنيه.

- سوزوكى سيلاريو 2022

نوع ناقل الحركة وقوة المحرك الخاص بالسيارة: مانيوال / GA 1000 CC

السعر الرسمي المتداول فى سوق السيارات: 229,900 جنيه.

- شانجان ألسفن 2022

نوع ناقل الحركة وقوة المحرك الخاص بالسيارة: مانيوال - 1400 CC .

السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات: 230,000 جنيه.

- فيات فيورينو 2022

نوع ناقل الحركة وقوة المحرك الخاص بالسيارة: مانيوال / - 1400 CC.

السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات: 234,900 جنيه.