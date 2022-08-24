تعرف على أسعار السيارات الجديدة في مصر أقل من 250 ألف جنيه
كتب:
أحمد عبد اللطيف
02:01 ص | الأربعاء 24 أغسطس 2022
أسعار السيارات الجديدة
قال عبد الله علي، عضو رابطة تجار السيارات المستعملة، إن السوق شهدت ارتفاعا في أسعار السيارات الجديدة موديلات 2020 و2021 و2022.
وتابع عضو رابطة تجار السيارات، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن سبب ارتفاع الأسعار الرئيسي هو أزمة الرقائق الإلكترونية داخل مصانع السيارات والتي نتج عنها تخفيض عمليات الإنتاج وخاصة السيارات اليابانية والكوري.
واستعرض عضو رابطة تجار السيارات أسعار السيارات المستعملة
سوق السيارات الجديدة في مصر
سوزوكى سيلاريو 2022
نوع ناقل الحركة وقوة المحرك الخاص بالسيارة :مانيوال / GA 1000 CC
السعر الرسمي المتدالو للسيارة فى السوق المحلي :229,900 جنيه
شانجان ألسفن 2022
نوع ناقل الحركة وقوة المحرك الخاص بالسيارة : مانيوال / L1 1400 CC
السعر الرسمي المتداول فى سوق السيارات : 230,000 جنيه
شانجان CS 35 2021
نوع ناقل الحركة وقوة المحرك الخاص بالسيارة :اتوماتيك / ONE TONE 1600 CC
السعر الرسمي المتداول فى سوق السيارات : 233,000 جنيه
فيات فيورينو 2022
نوع ناقل الحركة وقوة المحرك الخاص بالسيارة : مانيوال / CARO CGN 1400 CC
السعر الرسمي المتداول فى سوق السيارات : 234,900 جنيه
أسعار السيارات الجديدة اليوم
فيات دوبلو 2022
نوع ناقل الحركة وقوة المحرك الخاص بالسيارة :مانيوال / CARGO SWB BASIC 1400 CC
السعر الرسمي المتداول فى سوق السيارات المحلي : 234,900 جنيه
لادا جرانتا 2022
نوع ناقل الحركة الخاص بالسيارة وقوة المحرك بالسيارة: اتوماتيك / E2 1600 CC
السعر الرسمي المتداول فى سوق السيارات : 235,500 جنيه
نيسان صنى 2022
نوع ناقل الحركة الخاص بالسيارة وقوة المحرك :اتوماتيك / بيز لاين 1500 CC
السعر الرسمي المتداول فى سوق السيارات المحلي: 239,500 جنيه
سوزوكى سويفت ديزاير 2022
نوع ناقل الحركة الخاص بالسيارة وقوة المحرك بالسيارة : مانيوال - 1200 CC
السعر الرسمي المتداول فى سوق السيارات : 239,900 جنيه