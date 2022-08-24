تعرف على أسعار السيارات الجديدة في مصر أقل من 250 ألف جنيه

قال عبد الله علي، عضو رابطة تجار السيارات المستعملة، إن السوق شهدت ارتفاعا في أسعار السيارات الجديدة موديلات 2020 و2021 و2022.

وتابع عضو رابطة تجار السيارات، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن سبب ارتفاع الأسعار الرئيسي هو أزمة الرقائق الإلكترونية داخل مصانع السيارات والتي نتج عنها تخفيض عمليات الإنتاج وخاصة السيارات اليابانية والكوري.

واستعرض عضو رابطة تجار السيارات أسعار السيارات المستعملة

سوق السيارات الجديدة في مصر

سوزوكى سيلاريو 2022

نوع ناقل الحركة وقوة المحرك الخاص بالسيارة :مانيوال / GA 1000 CC

السعر الرسمي المتدالو للسيارة فى السوق المحلي :229,900 جنيه

شانجان ألسفن 2022

نوع ناقل الحركة وقوة المحرك الخاص بالسيارة : مانيوال / L1 1400 CC

السعر الرسمي المتداول فى سوق السيارات : 230,000 جنيه

شانجان CS 35 2021

نوع ناقل الحركة وقوة المحرك الخاص بالسيارة :اتوماتيك / ONE TONE 1600 CC

السعر الرسمي المتداول فى سوق السيارات : 233,000 جنيه

فيات فيورينو 2022

نوع ناقل الحركة وقوة المحرك الخاص بالسيارة : مانيوال / CARO CGN 1400 CC

السعر الرسمي المتداول فى سوق السيارات : 234,900 جنيه

أسعار السيارات الجديدة اليوم

فيات دوبلو 2022

نوع ناقل الحركة وقوة المحرك الخاص بالسيارة :مانيوال / CARGO SWB BASIC 1400 CC

السعر الرسمي المتداول فى سوق السيارات المحلي : 234,900 جنيه

لادا جرانتا 2022

نوع ناقل الحركة الخاص بالسيارة وقوة المحرك بالسيارة: اتوماتيك / E2 1600 CC

السعر الرسمي المتداول فى سوق السيارات : 235,500 جنيه

نيسان صنى 2022

نوع ناقل الحركة الخاص بالسيارة وقوة المحرك :اتوماتيك / بيز لاين 1500 CC

السعر الرسمي المتداول فى سوق السيارات المحلي: 239,500 جنيه

سوزوكى سويفت ديزاير 2022

نوع ناقل الحركة الخاص بالسيارة وقوة المحرك بالسيارة : مانيوال - 1200 CC

السعر الرسمي المتداول فى سوق السيارات : 239,900 جنيه