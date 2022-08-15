إصابة 7 أشخاص في تصادم سيارتين على طريق «القاهرة - الفيوم»

أصيب 7 أشخاص في حادث تصادم مروّع بين سيارتين، إحداهما ميكروباص محملة بالركاب، والأخرى سيارة فنطاس تابعة لأحد المصانع، على طريق «القاهرة – الفيوم الصحراوي»، أمام قرية أبو عيطة بنطاق مركز شرطة سنورس، فيما توقفت حركة المرور على الطريق، وهرع المواطنين والسائقين، لإنقاذ المصابين من داخل السيارة ومساعدتهم، لحين وصول سيارات الإسعاف، ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتقديم الرعاية الطبية لهم.

بلاغ بحادث تصادم

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارا من العميد أحمد المغازي مأمور مركز شرطة سنورس، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم مروّع بين سيارتين ميكروباص محملة بالركاب ونقل فنطاس، بمنطقة أبو عيطة على طريق «القاهرة - الفيوم»، ووجود مصابين، بسبب السرعة الزائدة.

الشرطة تعاين الحادث

انتقل على الفور، ضباط مركز شرطة سنورس برئاسة المقدم هيثم طلبة رئيس المباحث، إلى مكان البلاغ على طريق القاهرة - الفيوم، وتبين إصابة 7 أشخاص بإصابات متعددة وجروح متفرقة، بينهم شخص حالته غير مستقرة، لإصابته بنزيف داخلي، فيما استدعت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج.

4 سيارات إسعاف

هرعت 4 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وقدمت الإسعافات الأولية للمصابين، ونقلتهم إلى مستشفى الفيوم العام، تمهيدا لعمل الأشعة والفحوصات اللازمة، وتوقيع الكشف الطبي عليهم في قسم الطوارئ، لتقديم العلاج اللازم.

إزالة آثار الحادث

تمت إزالة آثار الحادث، ووضع السيارتين على جانب الطريق، وتيسير الحركة المرورية أمام المارة، وتحرر بالواقعة المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.