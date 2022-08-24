مصرع شخص وإصابة آخر في حادث انقلاب سيارة على طريق القاهرة ــ الفيوم

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر، في حادث انقلاب سيارة على طريق القاهرة/ الفيوم الصحراوي، أسفل الطريق الإقليمي، وذلك بسبب السرعة الزائدة، فيما توقفت حركة المرور على الطريق، وتوقف المارة، وهرعوا لتعديل وضعية السيارة، وإخراج مستقليها، إلا أنّهم وجدوا أحدهما قد لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بالحادث، فاستدعوا سيارة الإسعاف لنقل المتوفى والمصاب إلى أقرب مستشفى.

بلاغ بانقلاب سيارة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة طامية، يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة، بتلقيهم بلاغًا يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة على طريق القاهرة/ الفيوم الصحراوي، أسفل الكوبي الإقليمي بنطاق المركز.

وانتقل ضباط مركز شرطة طامية برئاسة المقدم محمد عشري رئيس مباحث المركز إلى مكان الحادث، وتبينّ وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق القاهرة/ الفيوم، بسبب السرعة الزائدة، إذ اختلت عجلة القيادة في يد السائق، وفقد إحكام السيطرة عليها فانقلبت السيارة به.

متوفى ومصاب في الحادث

وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة آخر، فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، كما جرى نقل المصاب إلى نفس المستشفى لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

جرى إزالة آثار الحادث من على الطريق، ووضع السيارة في المنطقة الصحراوية المتاخمة للطريق، وتسيير حركة المرور أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.