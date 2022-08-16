بوابة مصر الرقمية للتموين ٢٠٢٢.. عودة تفعيل ست خدمات لأصحاب البطاقات

أعادت بوابة مصر الرقمية للتموين ٢٠٢٢ خدمات بطاقة التموين على الرابط الرسمي لها، وذلك بعد أن انتهت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من تحديث رابط البوابة وإجراء الصيانة الدورية، إذ فعلت البوابة عدد 6 خدمات تموينية يستطيع حاملو البطاقات الاستفادة منها بدلًا من الذهاب إلى المكاتب والإدارات التموينية مع استمرار توقف عدد 4 خدمات تموينية بسبب ما تقوم به وزارة التموين حاليًا من إجراءات لضبط منظومة الدعم التمويني.

رابط بوابة مصر الرقمية للتموين ٢٠٢٢

ومن خلال تصفح رابط بوابة مصر الرقمية للتموين ٢٠٢٢ يستطيع صاحب البطاقة التموين الدخول على الخدمات التموينية المتاحة من بين عشرات الخدمات الحكومية التي توفرها الحكومة إلكترونيًا على المنصة الرقمية، وذلك بشرط أن يقوم المواطن أولًا بإنشاء حساب على الرابط الرسمي للبوابة من هنــا أولًا كي يستفيد من الخدمات المتعددة عبر البوابة.

عودة تفعيل الخدمات التموينية المتاحة عبر منصة مصر الرقمية

وتشمل الخدمات التموينية المتاحة عبر بوابة مصر الرقمية حاليًا 6 خدمات لأصحاب بطاقات التموين تشمل التالي:

1- تفعيل بطاقة التموين.

2- نقل البطاقة التموينية من محافظة لأخرى.

3- الاستعلام عن بطاقة التموين.

4- ضم أفراد الأسرة.

5- إصدار بدل تالف أو فاقد لبطاقة التموين.

هل عادت إضافة المواليد مرة أخرى؟

فيما تستمر وزارة التموين في إيقاف عدد 4 خدمات تموينية بسبب إجراءات ضبط منظومة الدعم التمويني، حيث يأتي على رأس الخدمات التموينية الموقوفة خدمة إضافة المواليد، وتشمل الخدمات الموقوفة على التالي:

1- إضافة المواليد.

2- إضافة الزوجة غير المقيدة للتموين.

3- إضافة التموين لمستحقي الخبز فقط.

4- إصدار بطاقة تموين جديدة.