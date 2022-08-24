نقيب الإعلاميين لـ«الوطن»: تجاوزنا ألفين عضوية و600 تصريح مزاولة مهنة

قال الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، إن لجنة القيد في نقابة الإعلاميين، اعتمدت أكثر من ألفين عضوية حتى الآن، بينما استخرجت لجنة تصاريح مزاولة المهنة أكثر من 600 تصريح.

نقابة الإعلاميين

أوضح نقيب الإعلاميين في تصريحات لـ«الوطن»، أن عدد العضويات وتصاريح مزاولة المهنة، وصل حاليا لنحو 2600 عضوية وتصريح مزاولة، ممن تنطبق عليهم الشروط والضوابط، وفقا لما نص عليه قانون نقابة الإعلاميين.

تعديل قانون نقابة الإعلاميين

وأشار «سعدة»، إلى أن نقابة الإعلاميين انتهت من إعداد مذكرة لتعديل قانون نقابة الإعلاميين، وأنها تعتزم تقديم هذه المذكرة للغرفتين النيابتين، تمهيدا لمناقشتها وإقرار التعديلات والإضافات، على قانون النقابة رقم 93 لسنة 2016.

وتشمل التعديلات، المواد التي تتعلق بجداول القيد، إذ أوضح سعدة، أن هناك رغبة في إضافة شعب جديدة مثل شعبة المنتسبين، لتضم رموز الإعلام الذين خرجوا الى سن التقاعد قبل نشأة النقابة، وخريجي كليات الإعلام على مستوى الجامعات في مصر الحكومية والخاصة.

وتتضمن التعديلات أيضا، مواد تتعلق بزيادة موارد النقابة، مثل إقامة الحفلات الفنية والغنائية باسم النقابة، وعمل طوابع جديدة ومتعددة للنقابة، لافتا إلى أنّه من المقرر تسليم مذكرة تعديل قانون نقابة الإعلاميين، إلى مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها.