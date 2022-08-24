لليوم الثاني.. انتهاء البحث عن غريق «سيدي كرير» دون العثور على جثته

أنهى فريق «غواصين الخير»، قبل قليل، أعمال البحث عن جثمان شاب لقى مصرعه غرقاً في شاطئ قرية «أمراء البحار»، بمنطقة «سيدي كرير»، غرب الإسكندرية، مساء اليوم الأربعاء، دون العثور على جثته لليوم الثاني على التوالي، حيث نزل الشاب إلى البحر برفقة 2 من أصدقائه، وتعرض الثلاثة للغرق، إلا أنه تم إنقاذ اثنين منهم، بينما لم يتم العثور على الثالث، منذ أمس الثلاثاء، وكثفت فرق الإنقاذ من أعمال البحث اليوم، دون العثور عليه.

غريق في قرية بالساحل الشمالي غرب الإسكندرية

وقال الكابتن إيهاب المالحي، قائد فريق غواصين الخير، إن الفريق قد وصل له استغاثة للبحث عن جثمان شاب غريق يدعى كريم السيد جاد، 19 سنة، أتى من كفر الشيخ ولقى فرقه فى قريه امراء البحار سيدى كرير غرب الإسكندرية امس الثلاثاء الساعة 9 صباحاً، حيث أتت له الاستغاثة اليوم بعد محاولات عدة لإيجاده أمس ولم تأتي بنجاح.

6 غواصين بحثوا عن غريق قرية سيدي كرير

وأضاف المالحي لـ«الوطن»، أنه تم إبلاغ الغواصين من أجل سرعة الوصول لمكان الغرق وانتشال جثمانه قبل غروب شمس اليوم، وهو ما قد تم عبر 6 من الغواصين الذين كثفوا البحث ولكن دون جدوى، مؤكدا عزمه البحث برفقة آخرين صباح غدا الخميس أملا في انتشال جثمانه وتسليمه لأسرته.

تحذيرات من أمواج متوسطة غرب الإسكندرية

ويأتي ذلك بعدما أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية عن وجود أمواج متوسطة غربا لليوم الثاني على التوالي وهو الأمر الذي تبعه عدد من التحذيرات أبرزها الالتزام بتعليمات المنقذين والسؤال عند دخول الشاطئ بالأماكن المتاح النزول فيها وحالة البحر، والنزول خلال توقيت عملهم من السابعة صباحا حتى السابعة مساء.