بالأسماء.. مصرع 3 شباب في تصادم دراجات نارية بالشرقية

لقي 3 شباب مصرعهم في حادث تصادم مروع على طريق مدينتي «أولاد صقر - صان الحجر» بمحافظة الشرقية، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة لتولي التحقيقات.

أسماء المتوفين

وتلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد وقوع تصادم دراجات نارية بطريق «صان الحجر - أولاد صقر»، ما أسفر عن وفاة كل من جمال عبدالحليم عبد الغفار، وعلي عبدالرزاق علي عبدالرزاق «قلقل»، وأحمد علي حسين.

نقل الجثث إلى المشرحة

ونُقلت الجثث إلى مستشفى أولاد صقر المركزي، وتم التحفظ عليها بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتوافدت أسر المتوفين والأهالي على المستشفى لاستلام الجثامين، وتشييعها لمثواها الأخير بالمقابر.

وسادت حالة من الحزن بين الأهالي وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث جرى تداول صور الشباب ضحايا الحادث المروع، وانهالت التعليقات التي تضمنت عبارات الدعاء للمتوفين بالرحمة والمغفرة ولأهلهم بالصبر والسلوان.