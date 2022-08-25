«المركزي لبحوث الثروة السمكية»: مصر الأولى عالميًا في إنتاج البوري

قال الدكتور رفعت الجمل مدير المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتماما كبيرًا بالبحيرات والثروة السمكية وإنتاج بروتين عالي الجودة للشعب المصري.

مصر الثالثة على العالم في إنتاج البلطي

وأضاف «الجمل»، خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم محمد الشاذلي وبسنت الحسيني: «ننتج نحو 2.1 مليون طن من الأسماك، وتعد مصر ثالث دول العالم إنتاجًا للبلطي والأولى في إنتاج البوري»، مشيرًا إلى أنّ مصر تنتج نحو 1.6 مليون طن بواقع 80% من الإنتاج من الاستزراع السمكي، والـ 500 ألف طن من المصائد الطبيعية.

100 ألف طن أسماك من البحرين المتوسط والأحمر

وتابع مدير المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية، أن البحرين الأبيض المتوسط والأحمر ينتجان نحو 100 ألف طن، مشيرًا إلى أن البحيرات كانت تنتج نحو 150 ألف طن، لكن هذا الرقم زاد إلى 250 ألف طن بعد التوسعات.

تطوير بحيرة المنزلة

ولفت مدير المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية، إلى أن مساحة بحيرة المنزلة كانت 750 ألف فدان، ثم أصبحت 125 ألف فدان قبل التطوير، أي أن السُدس هو ما تبقى، لكن الرئيس عبدالفتاح السيسي أولى بها اهتماما كبيرًا وأمر بتشكيل لجنة على أعلى مستوى لتطويرها، فأصبحت مساحتها 250 ألف فدان، بما يعادل ضعف ما كان موجودًا، وهذا الأمر له أبعاد بيئية، وسياسية، وسياحية.

وأردف رفعت الجمل: «كانت البحيرة مصبًا للصرف الصحي الخاص بـ 4 محافظات، وهي الشرقية والقاهرة والقليوبية والدقهلية، لكن الدولة قامت بتدشين محطات تحلية للتعامل مع هذا الأمر، كما تم إنشاء أنابيب كبيرة حتى يتجه الصرف إلى الصحراء الغربية وتستعمل في الري بدلا من الصرف في البحيرة».