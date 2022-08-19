تعرف على تنسيق كلية سياسة واقتصاد السويس.. رئيس الجامعة: هدفنا «خريج متميز»

تضمن إعلان الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالكليات والمعاهد العليا لطلاب الثانوية العامة، نتيجة تنسيق كلية سياسة واقتصاد جامعة السويس.

تنسيق سياسة واقتصاد جامعة السويس لعام 2022

وتضمن إعلان وزير التعليم العالي الحد الأدنى للقبول بهذه المرحلة، وجاء تنسيق كلية سياسة وإقتصاد جامعة السويس لعام 2022، 345 درجة للحاصلين على الشهادة الثانوية الشعبة الأدبية.

رسالة وأهداف كلية سياسة واقتصاد جامعة السويس 2022

بعد إعلان تنسيق كلية سياسة واقتصاد جامعة السويس 2022 ، تعرف على رسالة وأهداف الكلية والمتمثلة، إذ أكد الدكتور السيد الشرقاوي، رئيس جامعة السويس، أنها تسعى لبناء القدرات العلمية في مجالي العلوم السياسية والاقتصاد، والتميز في البحث العلمي إسهاماً في النهضة المعرفية والتنمية الشاملة.

وتابع الشرقاوي، في منشور على صفحة الكلية الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، كما تحمل الكلية رسالة النهوض بالمعارف السياسية والاقتصادية على المستويين الأكاديمي والتطبيقي، وتنمية القدرات والمهارات بما يستجيب للمتطلبات المهنية والوظيفية لمجالات العمل ويخدم البيئة المحلية والإقليمية والدولية.

واستكمل قائلا، إن في مقدمة أهداف الكلية تخريج نوعية متميزة ورفيعة المستوى من الخريجين في مختلف التخصصات العلمية بالكلية وفقاً لمعايير الجودة والتميز الدولية، تشجيع البحث العلمي ذي الطبيعة النظرية والعملية على حد سواء في شتى فروع المعرفة السياسية والاقتصادية، والعمل على تنمية القدرات البحثية وذلك بإعداد أجيال من الباحثين القادرين على متابعة البحث العلمي المتميز والابتكاري.