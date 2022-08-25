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نتيجة تنسيق المرحلة الثانية علمي 2022 كاملة.. 350 درجة للحد الأدنى

كتب:

محمد أبو عمرة
12:42 م | الخميس 25 أغسطس 2022
وزارة التعليم العالي

وزارة التعليم العالي

أعلنت وزارة التعليم العالي نتيجة تنسيق المرحلة الثانية علمي 2022، والحد الأدنى للقبول.

وجاءت النتيجة كالتالي: 

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية علمي 2022 كاملة

طب المنصورة 387

هندسة بترول و تعدين السويس 386

طب سوهاج 386

طب دمياط 386

طب الزقازيق 385

طب فاقوس 384

طب كفر الشيخ 383

طب طنطا 383

طب أسنان جنوب الوادي 382

طب الإسكندرية 382

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية علمي 2022 كاملة 

طب أسنان المنصورة 382

طب بور سعيد 381

طب القاهرة 381

طب أسيوط 381

طب عين شمس 380

طب المنوفية بشبين الكوم 380

طب جنوب الوادي 380

طب الأقصر 379

طب بنها 379

طب حلوان 378

طب قناة السويس بالإسماعيلية 378

طب المنيا 378

طب أسنان الزقازيق 378

طب السويس 377

طب الفيوم 377

طب أسنان كفر الشيخ 377

طب أسنان المنوفية 377

طب العريش 376

طب أسنان أسيوط 376

طب أسوان 376

طب أسنان طنطا 376

طب أسنان عين شمس 376

طب أسنان الإسكندرية 376

طب أسنان القاهرة 376

طب بني سويف 376

طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 376

طب الوادي الجديد 375.6

طب أسنان المنيا 375

طب أسنان الفيوم 375

طب أسنان السويس 375

طب أسنان بني سويف 374.5

علاج طبيعي كفر الشيخ 374

علاج طبيعي بنها 373

علاج طبيعي القاهرة 373

صيدلة سوهاج 373

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية علمي 2022 كاملة 

علاج طبيعي جنوب الوادي 372

علاج طبيعي السويس 372

صيدلة المنصورة 372

علاج طبيعي بني سويف 372

صيدلة الزقازيق 371

صيدلة طنطا 371

صيدلة جنوب الوادي 371

صيدلة دمنهور 371

صيدلة القاهرة 370

صيدلة عين شمس 370

صيدلة الإسكندرية 370

صيدلة بور سعيد 370

صيدلة أسيوط 370

صيدلة المنوفية 370

صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية 370

صيدلة مدينة السادات 370

صيدلة و تصنيع دوائي كفر الشيخ 370

صيدلة المنيا 369.5

صيدلة حلوان 369

صيدلة بني سويف 369

صيدلة الفيوم 369

صيدلة ج الوادي الجديد 369

حاسبات ومعلومات سوهاج علوم 367

الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ علوم 366

هندسة القاهرة 366

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية علمي 2022 كاملة 

حاسبات ومعلومات المنصورة علوم 366

هندسة المنصورة 366

طب بيطري المنصورة 365

حاسبات ومعلومات قنا علوم 365

حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية علوم 365

علوم البترول والتعدين مطروح - علوم 365

طب بيطري سوهاج 364

هندسة الزقازيق 363

طب بيطري الزقازيق 363

حاسبات ومعلومات أسيوط علوم 363

حاسبات ومعلومات كفر الشيخ علوم 363

طب بيطري كفر الشيخ 363

طب بيطري عين شمس 363

حاسبات ومعلومات دمياط علوم 363

حاسبات ومعلومات طنطا علوم 362

هندسة دمياط 362

حاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة علوم 362

حاسبات ومعلومات المنيا علوم 362

حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية علوم 362

حاسبات ومعلومات الزقازيق علوم 362

طب بيطري المنوفية 362

طب بيطري دمنهور 362

هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 362

طب بيطري الإسكندرية 361

هندسة عين شمس 361

طب بيطري أسيوط 361

حاسبات ومعلومات الأقصر علوم 361

حاسبات ومعلومات عين شمس علوم 361

حاسبات وذكاء اصطناعي السادات علوم 361

حاسبات ومعلومات بني سويف علوم 360

ذكاء إصطناعي المنوفية شبين الكوم علوم 360

طب بيطري بنها 360

طب بيطري جنوب الوادي 360

حاسبات و ذكاء إصطناعي بنها علوم 360

طب بيطري القاهرة 360

طب بيطري المنيا 359

هندسة بور سعيد 359

حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم علوم 359

حاسبات ومعلومات السويس علوم 359

حاسبات و ذكاء إصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة علوم 359

حاسبات ومعلومات الفيوم علوم 358

حاسبات و ذكاء إصطناعي حلوان علوم 358

طب بيطري قناة السويس بالإسماعيلية 358

طب بيطري مدينة السادات 358

هندسة طنطا 358

طب بيطري بني سويف 357

حاسبات و معلومات العريش علوم 357

حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح علوم 357

طب بيطري أسوان 357

طب بيطري مطروح 356.5

طب بيطري الوادي الجديد 356

طب بيطري العريش 356

هندسة كفر الشيخ 355

ألسن كفر الشيخ 355

هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 354

تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية المنوفية 354

هندسة المنوفية بشبين الكوم 354

كلية الهندسة جامعة دمنهور 354

هندسة بنها بشبرا 353

هندسة بنها 353

هندسة الإسكندرية 353

علوم سوهاج 352

اقتصاد و علوم سياسية القاهرة 352

هندسة السويس 352

هندسة حلوان 352

تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بني سويف 351

تمريض بور سعيد 351

هندسة حلوان بالمطرية 350

هندسة سوهاج 350

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