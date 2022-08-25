نتيجة تنسيق المرحلة الثانية علمي 2022 كاملة.. 350 درجة للحد الأدنى
كتب:
محمد أبو عمرة
12:42 م | الخميس 25 أغسطس 2022
وزارة التعليم العالي
أعلنت وزارة التعليم العالي نتيجة تنسيق المرحلة الثانية علمي 2022، والحد الأدنى للقبول.
وجاءت النتيجة كالتالي:
نتيجة تنسيق المرحلة الثانية علمي 2022 كاملة
طب المنصورة 387
هندسة بترول و تعدين السويس 386
طب سوهاج 386
طب دمياط 386
طب الزقازيق 385
طب فاقوس 384
طب كفر الشيخ 383
طب طنطا 383
طب أسنان جنوب الوادي 382
طب الإسكندرية 382
نتيجة تنسيق المرحلة الثانية علمي 2022 كاملة
طب أسنان المنصورة 382
طب بور سعيد 381
طب القاهرة 381
طب أسيوط 381
طب عين شمس 380
طب المنوفية بشبين الكوم 380
طب جنوب الوادي 380
طب الأقصر 379
طب بنها 379
طب حلوان 378
طب قناة السويس بالإسماعيلية 378
طب المنيا 378
طب أسنان الزقازيق 378
طب السويس 377
طب الفيوم 377
طب أسنان كفر الشيخ 377
طب أسنان المنوفية 377
طب العريش 376
طب أسنان أسيوط 376
طب أسوان 376
طب أسنان طنطا 376
طب أسنان عين شمس 376
طب أسنان الإسكندرية 376
طب أسنان القاهرة 376
طب بني سويف 376
طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 376
طب الوادي الجديد 375.6
طب أسنان المنيا 375
طب أسنان الفيوم 375
طب أسنان السويس 375
طب أسنان بني سويف 374.5
علاج طبيعي كفر الشيخ 374
علاج طبيعي بنها 373
علاج طبيعي القاهرة 373
صيدلة سوهاج 373
نتيجة تنسيق المرحلة الثانية علمي 2022 كاملة
علاج طبيعي جنوب الوادي 372
علاج طبيعي السويس 372
صيدلة المنصورة 372
علاج طبيعي بني سويف 372
صيدلة الزقازيق 371
صيدلة طنطا 371
صيدلة جنوب الوادي 371
صيدلة دمنهور 371
صيدلة القاهرة 370
صيدلة عين شمس 370
صيدلة الإسكندرية 370
صيدلة بور سعيد 370
صيدلة أسيوط 370
صيدلة المنوفية 370
صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية 370
صيدلة مدينة السادات 370
صيدلة و تصنيع دوائي كفر الشيخ 370
صيدلة المنيا 369.5
صيدلة حلوان 369
صيدلة بني سويف 369
صيدلة الفيوم 369
صيدلة ج الوادي الجديد 369
حاسبات ومعلومات سوهاج علوم 367
الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ علوم 366
هندسة القاهرة 366
نتيجة تنسيق المرحلة الثانية علمي 2022 كاملة
حاسبات ومعلومات المنصورة علوم 366
هندسة المنصورة 366
طب بيطري المنصورة 365
حاسبات ومعلومات قنا علوم 365
حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية علوم 365
علوم البترول والتعدين مطروح - علوم 365
طب بيطري سوهاج 364
هندسة الزقازيق 363
طب بيطري الزقازيق 363
حاسبات ومعلومات أسيوط علوم 363
حاسبات ومعلومات كفر الشيخ علوم 363
طب بيطري كفر الشيخ 363
طب بيطري عين شمس 363
حاسبات ومعلومات دمياط علوم 363
حاسبات ومعلومات طنطا علوم 362
هندسة دمياط 362
حاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة علوم 362
حاسبات ومعلومات المنيا علوم 362
حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية علوم 362
حاسبات ومعلومات الزقازيق علوم 362
طب بيطري المنوفية 362
طب بيطري دمنهور 362
هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 362
طب بيطري الإسكندرية 361
هندسة عين شمس 361
طب بيطري أسيوط 361
حاسبات ومعلومات الأقصر علوم 361
حاسبات ومعلومات عين شمس علوم 361
حاسبات وذكاء اصطناعي السادات علوم 361
حاسبات ومعلومات بني سويف علوم 360
ذكاء إصطناعي المنوفية شبين الكوم علوم 360
طب بيطري بنها 360
طب بيطري جنوب الوادي 360
حاسبات و ذكاء إصطناعي بنها علوم 360
طب بيطري القاهرة 360
طب بيطري المنيا 359
هندسة بور سعيد 359
حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم علوم 359
حاسبات ومعلومات السويس علوم 359
حاسبات و ذكاء إصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة علوم 359
حاسبات ومعلومات الفيوم علوم 358
حاسبات و ذكاء إصطناعي حلوان علوم 358
طب بيطري قناة السويس بالإسماعيلية 358
طب بيطري مدينة السادات 358
هندسة طنطا 358
طب بيطري بني سويف 357
حاسبات و معلومات العريش علوم 357
حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح علوم 357
طب بيطري أسوان 357
طب بيطري مطروح 356.5
طب بيطري الوادي الجديد 356
طب بيطري العريش 356
هندسة كفر الشيخ 355
ألسن كفر الشيخ 355
هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 354
تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية المنوفية 354
هندسة المنوفية بشبين الكوم 354
كلية الهندسة جامعة دمنهور 354
هندسة بنها بشبرا 353
هندسة بنها 353
هندسة الإسكندرية 353
علوم سوهاج 352
اقتصاد و علوم سياسية القاهرة 352
هندسة السويس 352
هندسة حلوان 352
تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بني سويف 351
تمريض بور سعيد 351
هندسة حلوان بالمطرية 350
هندسة سوهاج 350