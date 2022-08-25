«الأرصاد»: سنشهد اليوم انخفاضات طفيفة في درجات الحرارة «فيديو»

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد تشهد انخفاضات طفيفة في درجات الحرارة وانكسار حدة موجة ارتفاع درجات الحرارة التي شهدناها الأيام الماضية، وكانت ذروتها بالأمس.

وأضافت «غانم» في مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم ليندا عبداللطيف: «بالأمس سجلنا أعلى درجة حرارة في فصل الصيف على القاهرة الكبرى، واليوم ستنخفض درجات الحرارة وقد يصل الانخفاض إلى 4 درجات، وهو ما يشمل أغلب المناطق المطلة على البحر المتوسط وشمال البلاد مرورا بمحافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد».

معظم الكتل الهوائية قادمة من البحر المتوسط

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «مع انخفاض درجات الحرارة سنشهد استمرارا في ارتفاع نسب الرطوبة، لأن معظم الكتل الهوائية التي ستؤثر علينا قادمة من البحر المتوسط، وامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، وبالتالي فنحن مستمرون في إحساسنا بالطقس شديد الحرارة الرطب خلال فترات النهار».

نسب رطوبة مرتفعة

وأشارت «غانم»، إلى أن نسب الرطوبة المرتفعة ستزيد إحساسنا بارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى زيادة لفترات سطوع أشعة الشمس في فترات النهار، كما سنشعر بالأجواء شديدة الحرارة الرطبة نهارا على أغلب المناطق الموجودة في القاهرة الكبرى، محافظات الوجه البحري، شمال وجنوب الصعيد، والسواحل الشمالية.

ولفتت، إلى أن إحساسنا بالطقس في السواحل الشمالية حارة رطبة في فترة النهار، ولكن مع دخول ساعات المساء والساعات الأولى من الليل سنشهد نشاطا للرياح على أغلب مناطق الجمهورية وهو ما يساعد على عدم الإحساس بنسب الرطوبة المرتفعة، وبالتالي سنشعر بانخفاض درجات الحرارة.