نتيجة تنسيق كلية تجارة دمنهور 2022_2023.. 271 درجة لطلاب الشعبة الأدبية

اعتمدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قبل دقائق قليلة، نتيجة تنسيق كلية تجارة دمنهور 2022-2023 وذلك بمجموع درجات 271، وجاء ذلك وسط ترقب كبير من طلاب الشعبة الأدبية بمحافظة البحيرة، نظرًا لإقبال عدد كبير من الطلاب عليها كل عام.

نتيجة تنسيق تجارة دمنهور 2022-2023

وجاءت نتيجة تنسيق كلية تجارة دمنهور 2022-2023 أقل من العام الماضي، حيث جرى اعتمادها العام الماضي بمجموع درجات بلغ 274، وذلك بفارق درجتين عن العام الحالي، يذكر أن كلية التجارة تشهد تقديم عددًا من طلاب الشعبة العلمية للالتحاق بها، لا سيما علمي رياضة، كونهم متميزين في المواد الرياضية التي تعد أساس الدراسة بكلية التجارة.

تنسيق كلية تجارة دمنهور أقل من بعض الكليات

وجاءت نتيجة تنسيق كلية تجارة دمنهور 2022-2023، أقل بكثير من بعض الكليات بجامعات الجمهورية، التي جاء في مقدمتها كلية تجارة جامعة المنصورة، وكذلك تجارة جامعة دمياط بواقع 292 درجة، يليها كلية تجارة القاهرة 291، فيما جاءت تجارة سوهاج بأقل درجات وهي 265.

وشهدت جامعة دمنهور خلال الفترة الماضية، إقبالًا كبيرًا من طلاب الثانوية العامة، للتقديم في تنسيق المرحلة الثانية وسط إجراءات احترازية مشددة.