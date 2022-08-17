نتيجة تنسيق كلية تجارة جامعة السويس 2022.. الأقسام والدرجات العلمية

أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، والبحث العلمي، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالكليات والمعاهد لطلاب الثانوية العامة، وكان من ضمنها نتيجة تنسيق كلية تجارة جامعة السويس.

تنسيق كلية تجارة جامعة السويس 2022

تنسيق كلية تجارة جامعة السويس 2022، تضمنه إعلان تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات والمعاهد العليا للطلبة الناجحين في الثانوية العامة 2021، 2022، وجاء الحد الأدنى للقبول بكلية تجارة جامعة السويس 270 درجة للشعبة الأدبية

تنسيق كلية تجارة جامعة السويس 2022.. تعرف على أقسامها

بعد إعلان نتيجة تنسيق كلية تجارة جامعة السويس 2022، يقدم «الوطن» خدمة لقرائه من طلاب الثانوية العامة، معلومات عن الأقسام والدرجات العلمية التي تمنحها كلية التجارة حتى يتسنى للطلبة التعرف عليها قبل الالتحاق بها.

وأقسام الكلية هي: الإدارة، الاقتصاد، المحاسبة، السياسة، إحصاء وتأمين.

تاريخ إنشاء كلية التجارة جامعة السويس

أنشئت كلية التجارة جامعة السويس عام 1989، وتتطلع الكلية إلى تحقيق التميز التعليمي والعلمي من خلال برنامج شامل للجودة يحقق للكلية التنافسية المحلية والدولية، وتعتبر الكلية مؤسسة تعليمية وبحثية ومجتمعية، هدفها الرئيسي توفير خريجين وباحثين مؤهلين علميا وعمليا لتلبية احتياجات سوق العمل المحلي والدولي في قطاعات الإنتاج والخدمات.

أما الدرجات العلمية التي تمنحها الكلية فهي: البكالوريوس، الدبلوم، الماجستير، الدكتوراه.