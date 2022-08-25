نتيجة تنسيق كلية آداب طنطا 2022 - 2023.. الأقسام والأوراق المطلوبة

جاءت نتيجة تنسيق كلية الآداب بجامعة طنطا 2022- 2023، وفقاً لما أعلنه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ضمن كليات المرحلة الثانية من تنسيق الكليات والمعاهد في الجامعات، وذلك بحد أدنى 258 درجة للطلاب والطالبات الراغبين في الالتحاق بها هذا العام.

تنسيق كلية آداب جامعة طنطا.. 12 قسما

وتضم كلية آداب جامعة طنطا 12 قسما، وهي (قسم الآثار - قسم اللغة العربية وآدابها - قسم اللغة الإنجليزية وآدابها - قسم المكتبات والمعلومات - قسم اللغة الفرنسية وآدابها - قسم اللغات الشرقية - قسم التاريخ - قسم الإعلام - قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية - قسم الفلسفة - قسم علم النفس - قسم الاجتماع).

تنسيق كلية آداب طنطا.. الأوراق المطلوبة

وتضع كلية الآداب بجامعة طنطا عدة شروط الالتحاق بها، على الطلاب والطالبات الراغبين في الالتحاق بها توافرها وهي:

1- إيصال سداد الرسوم وصورته.

2- استمارة الرغبات ملصق عليها الطوابع وعليها توقيع الطالب باسمه ثلاثي.

3- أصل شهادة الثانوية العامة (التى بها صورة الطالب والعلامة المائية).

4- شهادة ميلاد كمبيوتر.

5- عدد 3 صور شخصية (4*6 ).

6- صورة البطاقة الشخصية للطالب .

7- نموذج (7 جند للذكور )، أو أن تكون شهادة الميلاد بها الرقم الثلاثي.

8- طوابع بقيمة 20 جنيها تُلصق على استمارة الرغبات + طوابع بقيمة 40 جنيها تُلصق على طلب الالتحاق.