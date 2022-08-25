نتيجة تنسيق كلية آداب بنها 2022-2023.. تضم 12 قسما تعليميا

أعلنت وزارة التعليم العالي اليوم، نتائج المرحلة الثانية للتنسيق التي شملت نتيجة تنسيق كلية آداب بنها 2022-2023، وبلغت 281 درجة لنظام الانتظام و269 لنظام الانتساب، وتعد كلية الآداب من أعرق كليات جامعة بنها، وتضم العديد من الأقسام في عدد من المجالات التي يُقبل عليها الطلاب.

«الوطن» تستعرض نتيجة تنسيق كلية آداب بنها 2022-2023، والحد الأدنى للقبول بالكلية، ضمن المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات 2022، وذلك في إطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة.

نتيجة تنسيق كلية آداب بنها 2022-2023

وحددت وزارة التعليم العالي، نتيجة تنسيق كلية آداب بنها 2022-2023 في المرحلة الثانية التي أُعلنت اليوم بـ281 درجة لنظام الانتظام.

فيما حددت النتائج، تنسيق كلية آداب انتساب موجه بنها 2022-2023 بـ 269 درجة لنظام الانتساب الموجه، حيث تقبل الكلية الدراسة بهذا النظام منذ إنشائها.

أقسام الدراسة كلية آداب بنها 2022-2023

تضم كلية آداب بنها عددًا من الاقسام والبرامج الدراسية، التي تقدمها للطلاب الملتحقين بها، وفق شروط الالتحاق المعلنة بكل قسم، وهي:

قسم الإعلام

قسم اللغة العربية

قسم اللغة الانجليزية

قسم اللغة الفرنسية

قسم علم النفس

قسم علم الاجتماع

قسم الفلسفة

قسم الجغرافيا

قسم التاريخ

قسم المكتبات والمعلومات

قسم اللغة اليابانية

قسم اللغة الصينية

ويمكن الاطلاع على كافة شروط الالتحاق بالأقسام والبرامج الدراسية التي تقدمها الكلية، والدرجات العلمية التي تمنحها من خلال الموقع الرسمي لها عبر الرابط https://fart.bu.edu.eg/dept