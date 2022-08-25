حمدي الميرغني: تحمست لإحياء شخصية «مازنجر» في عمل سينمائي

احتفل الفنان حمدي الميرغني، بالعرض الخاص لفيلمه الجديد «خطة مازنجر»، داخل سينما بوليفارد، بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، مساء الأربعاء، وسط حضور عدد كبير من صُناع الفن هناك.

وقال حمدي الميرغني، في لقاء مع برنامج «عرب وود»، على هامش احتفاله بالفيلم داخل المملكة، إنّ «مازنجر» شخصية كارتونية، ارتبط هو وأجيال طويلة بها، إذ أنه تحمس لذلك المشروع الذي يعمل على إحياء هذه الشخصية من جديد.

«الميرغني»: «عجبتني تركيبة القصة فور قراءة السيناريو»

وأضاف حمدي الميرغني قائلا: «أعجبت باسم الفيلم جدًا، وعجبتني تركيبة القصة فور قراءتي للسيناريو، هو مشروع سينمائي خفيف كوميدي، يصلح للأطفال والشباب بشكل عام».

وأعرب حمدي الميرغني، عن سعادته البالغة بتعاونه مع طاقم العمل كافة في «خطة مازنجر»: «معانا مجموعة كبيرة من النجوم مثل ياسمين رئيس، ومحمود حافظ، والكواليس كانت حلوة، فالتجربة كانت ممتعة، ويارب توصل للجمهور، والفيلم يعجب الناس».

تعرف على أبطال فيلم «خطة مازنجر»

وتدور أحداث فيلم «خطة مازنجر»، في إطار كوميدي عائلي، ويشارك في بطولته كلا من ياسمين رئيس، حمدي المرغني، محمود حافظ، بيومي فؤاد، أوس أوس، سماء إبراهيم، ومصطفى سعفان، والفيلم من تأليف محمد إسماعيل أمين ووليد خيري وإخراج رامي رزق الله.

«خطة مازنجر» يتفوق على «الدعوة عامة» في أول أيامه

وحقق فيلم «خطة مازنجر»، في دور العرض المصرية، أمس الأربعاء، في أول أيام عرضه، نحو 109 آلاف جنيه، إذ احتل المركز الخامس في قائمة شباك التذاكر، وذلك بحسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي، حيث تفوق هذا الفيلم، على «الدعوة عامة» الذي احتل المركز السادس والأخير في القائمة، بقيمة 46 ألف جنيه فقط.