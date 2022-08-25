أخ يقتل شقيقه بالشرقية بسبب خلافات الزوجات والأطفال

لقي شاب مصرعه إثر إصابته بجرح طعني، في قرية الصحافة التابعة لمركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية، على يد شقيقه، خلال مشاجرة بينهما، بسبب خلافات زوجاتهم ولهو الأطفال، فيما أصيب شقيقهما الثالث.

بلاغ بمقتل شاب على يد شقيقه بمشتول السوق

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد تلقي مركز شرطة مشتول السوق، بلاغا بوقوع مشاجرة بين 3 أشقاء بقرية الصحافة التابعة لمركز مشتول السوق، بسبب خلافات الزوجات ولهو الأطفال.

وأسفرت المشاجرة عن مصرع «أحمد. م. ع»، 40 عاما، إثر إصابته بجرح قطعي نافذ بالصدر، بعدما اعتدى عليه شقيقه «علي» بسلاح أبيض، ما أسفر عن وفاته، فيما أصيب شقيقهما الثالث.

انتقال قوة من الشرطة لإجراء التحقيقات

انتقلت قوة من الشرطة لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، وجرى نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى مشتول السوق المركزي، والتحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم بقتل شقيقه؛ إذ أنه لاذ بالفرار بعد ارتكاب الواقعة.