أكبر طالبة بالثانوية العامة تلتحق بكلية الحقوق.. كانت بتذكر وسط ولادها الأربعة

فرحة كبيرة تعيشها اليوم أسرة أكبر طالبة في الثانوية العامة 2022 بمحافظة الدقهلية، تضاهي فرحتهم يوم ظهور النتيجة وذلك بتحقق رغبتها في الإلتحاق بكلية الحقوق جامعة المنصورة، فبعد ظهور نتيجة التنسيق لشعبة العلمي بمجموع درجات 256 بنسبة 62.4%، حققت الطالبة سارة محمد عبد الهادي، 36 سنة، أم لأربعة أبناء، حلمها في دخول الكلية التي كانت تحلم بها.

«سارة»: تعبت ووصلت لهدفي

وعبرت «سارة»، لـ«الوطن»، عن سعادتها الكبيرة بتحقيق حلمها في الإلتحاق بكلية الحقوق فقد وضعتها كرغبة أولى وتتمني أن تواصل تفوقها في الكلية التي طالما حلمت بها منذ أن فكرت في استكمال دراستها بالثانوية العامة بعد زواجها وإنجابها لـ4 أبناء.

وأكدت أن حالة الفرحة التي دخلت على أسرتها بنجاحها لا يوزايها فرحة وحققت حالة إيجابية ليس في بيتها فقط، بل بين المحيطين بها أيضا، مشيرة إلى أنها تعبت حتى تصل إلى هدفها، واستطاعت أن توفق بين المذاكرة وسط أطفالها وفي الوقت نفسه رعايتهم، ولم يشتك زوجها يوما من أي تقصير، موضحة أن لديها شوق للجلوس في مدرجات كلية الحقوق جامعة المنصورة، وتترقب الوقت الذي يأتي لتحيقي كل أحلامها.

زوج سارة: تعبت واستحملت وعمرها ما قصرت

ويكن زوج «سارة» لها كل احترام وتقدير لأنها استطاعت أن تحقق حلمها رغم الظروف الصعبة التي مرت بها: «الحمد لله زوجتي قدرت تحقق حلمها النهاردة، تعبت كتير واستحملت وعمرها ما قصرت أبدًا، سواء في البيت أو تربية الأولاد أو معايا، بالعكس قاومت المرض بداية من جلطة ثم كورونا ثم استئصال المرارة، ورغم ده ظنها بالله كان كبير ولكل مجتهد نصيب».

وأكد عبد الهادي، علي استمراره في دعم زوجته خلال السنوات الثقادمة حتى تحصل علي ليسانس الحقوق بل وتستكمل دراساتها العليا طالما هذا كان رغبتها.