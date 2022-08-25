أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ‏اليوم الخميس، نتيجة تنسيق قبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بالجامعات المصرية للعام 2022 / 2023، ويمكن لطلاب محافظة الدقهلية معرفة نتيجة تنسيق كليات جامعة المنصورة، وكذلك المعاهد والكليات الخاصة بنطاقة محافظة الدقهلية وذلك لطلاب الشعبة العلمية الحاصلين على مجموع 260 درجة فأكثر بنسبة 60% فأكثر، لشعبتي العلوم والرياضة، وكلك طلاب الشعبة الأدبية والحاصلين علي مجموع درجات 238 درجة بنسبة 58.04%.

تنسيق كليات جامعة المنصورة المرحلة الثانية 2022

ويمكن لطلاب الثانوية العامة في محافظة الدقهلية التعرف علي نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 في جميع كليات جامعة المنصورة بالدرجات «علمي وأدبي»،‏ وكذلك في المعاهد والكليات الخاصة بنطاق المحافظة

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 ‏علمي في جامعة المنصورة

- تمريض المنصورة ‏347 درجة.‏

- معهد فني صحي المنصورة ‏346 درجة.‏

- حاسبات ومعلومات المنصورة رياضة ‏342‏ درجة.

- فني تمريض المنصورة ‏326‏ درجة.

- تربية المنصورة ‏324 درجة.‏

- معهد فني صحى رياضة المنصورة ‏320‏ درجة.

- تجارة المنصورة ‏317 درجة.‏

- زراعة المنصورة ‏314‏ درجة.

- المعهد الفني للتمريض بالدقهلية بشربين ‏311 درجة.‏

- تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة ‏309‏ درجة.

- علوم المنصورة رياضة ‏308 درجة.‏

- فنون جميلة (عمارة) المنصورة ‏306‏ درجة.

- مصر العالي هندسة وتكنولوجيا بالمنصورة ‏304 درجة.‏

- تربية طفولة مبكرة المنصورة ‏301‏ درجة.

- فنون جميلة (فنون) المنصورة 297‏ درجة.

- تجارة انتساب موجه المنصورة ‏295 درجة.‏

- زراعة المنصورة رياضة ‏277 درجة.‏

- مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب رياضة ‏270‏ درجة.

- تربية نوعية المنصورة ‏267‏ درجة.

- معهد المستقبل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة ‏254 درجة.‏

- حقوق المنصورة ‏254 درجة.‏

- معهد النيل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة ‏253‏ درجة.

- السياحة والفنادق المنصورة ‏246‏ درجة.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنزلة - الدقهلية ‏246‏ درجة.

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 ‏علمي في جامعة المنصورة ‏

-‏ تربية المنصورة ‏308 درجات.‏

- تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة ‏296‏ درجة.

- تربية طفولة مبكرة المنصورة ‏293‏ درجة.

- تجارة المنصورة ‏292 درجة.‏

- تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية ‏290‏ درجة.

- آداب المنصورة 284‏ درجة.

- تجارة انتساب موجه المنصورة ‏274‏ درجة.

- آداب انتساب موجه المنصورة ‏270 درجة.‏

- سياحة وفنادق المنصورة ‏267 درجة.‏

- تربية نوعية المنصورة ‏265 درجة.‏

- حقوق المنصورة ‏256‏ درجة.

حقوق انتساب موجه المنصورة ‏251‏ درجة.

- تربية نوعية المنصورة بميت غمر ‏250‏ درجة.