نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 في جميع كليات جامعة المنصورة بالدرجات
كتب:
صالح رمضان
02:04 م | الخميس 25 أغسطس 2022
تنسيق كليات جامعة المنصورة المرحلة الثانية 2022
أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، نتيجة تنسيق قبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بالجامعات المصرية للعام 2022 / 2023، ويمكن لطلاب محافظة الدقهلية معرفة نتيجة تنسيق كليات جامعة المنصورة، وكذلك المعاهد والكليات الخاصة بنطاقة محافظة الدقهلية وذلك لطلاب الشعبة العلمية الحاصلين على مجموع 260 درجة فأكثر بنسبة 60% فأكثر، لشعبتي العلوم والرياضة، وكلك طلاب الشعبة الأدبية والحاصلين علي مجموع درجات 238 درجة بنسبة 58.04%.
تنسيق كليات جامعة المنصورة المرحلة الثانية 2022
ويمكن لطلاب الثانوية العامة في محافظة الدقهلية التعرف علي نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 في جميع كليات جامعة المنصورة بالدرجات «علمي وأدبي»، وكذلك في المعاهد والكليات الخاصة بنطاق المحافظة
نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 علمي في جامعة المنصورة
- تمريض المنصورة 347 درجة.
- معهد فني صحي المنصورة 346 درجة.
- حاسبات ومعلومات المنصورة رياضة 342 درجة.
- فني تمريض المنصورة 326 درجة.
- تربية المنصورة 324 درجة.
- معهد فني صحى رياضة المنصورة 320 درجة.
- تجارة المنصورة 317 درجة.
- زراعة المنصورة 314 درجة.
- المعهد الفني للتمريض بالدقهلية بشربين 311 درجة.
- تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة 309 درجة.
- علوم المنصورة رياضة 308 درجة.
- فنون جميلة (عمارة) المنصورة 306 درجة.
- مصر العالي هندسة وتكنولوجيا بالمنصورة 304 درجة.
- تربية طفولة مبكرة المنصورة 301 درجة.
- فنون جميلة (فنون) المنصورة 297 درجة.
- تجارة انتساب موجه المنصورة 295 درجة.
- زراعة المنصورة رياضة 277 درجة.
- مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب رياضة 270 درجة.
- تربية نوعية المنصورة 267 درجة.
- معهد المستقبل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 254 درجة.
- حقوق المنصورة 254 درجة.
- معهد النيل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 253 درجة.
- السياحة والفنادق المنصورة 246 درجة.
- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنزلة - الدقهلية 246 درجة.
نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 علمي في جامعة المنصورة
- تربية المنصورة 308 درجات.
- تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة 296 درجة.
- تربية طفولة مبكرة المنصورة 293 درجة.
- تجارة المنصورة 292 درجة.
- تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية 290 درجة.
- آداب المنصورة 284 درجة.
- تجارة انتساب موجه المنصورة 274 درجة.
- آداب انتساب موجه المنصورة 270 درجة.
- سياحة وفنادق المنصورة 267 درجة.
- تربية نوعية المنصورة 265 درجة.
- حقوق المنصورة 256 درجة.
حقوق انتساب موجه المنصورة 251 درجة.
- تربية نوعية المنصورة بميت غمر 250 درجة.